Ilary Blasi a pranzo a Ostia Antica con la famiglia (FOTO)

Pranzo in famiglia per Ilary Blasi. La conduttrice ha scelto un ristorante di Ostia Antica. Infatti Ilary è ormai una cliente abituale del ristorante in via di Piana Bella e stavolta ha deciso di tornarci con i suoi bambini e gli amici.

Ilary Blasi in un ristorante di Ostia Antica

Ilary Blasi ha deciso di godersi un sabato di relax a Ostia. Tra polemiche e legali la showgirl ha staccato la spina e ha passato una giornata insieme alla famiglia, tra cui la sorella, i figli e i suoi amici. Francesco Totti, ovviamente, grande assente. Per allontanarsi dai gossip e dal processo mediatico sulla separazione si rifugia ancora una volta sul litorale romano.

Dopo il processo mediatico si allontana dalla città

La coppia più famosa d’Italia, è ad un passo dalla battaglia legale. Blasi si è di recente incartata sulla questione dei Rolex sottratti al marito. Di fatto, dopo quella famosa intervista dell’ex Capitano rilasciata al Corriere della Sera, le spallate nei confronti della conduttrice non sono di certo mancate. E gli orologi sono diventati uno dei nodi cruciali della loro diatriba.

Ilary però, insieme ai suoi affetti più cari ha pranzato al Casale Girasole per godere di qualche momento di relax, anche da tutta la faccenda. Ostia è diventata una meta abituale, soprattutto questo ristorante, nel quale Ilary aveva già trascorso una giornata a fine agosto sempre con la famiglia.

Il silenzio, la campagna e il cibo tradizionale le ricordano forse la terra dei suoi genitori, Frontone, ecco perché ancora una volta si allontana dal caos della città per avvicinarsi alla campagna e al mare.