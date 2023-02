Iljard Shaba a Sanremo 2023 con Anna Oxa, chi è il violoncellista: età e carriera

Duetti a Sanremo 2023. Tutto pronto, o quasi, per la prossima imminente edizione del Festival di Saremo 2023. Al timone e alla direzione artistica, anche quest’anno c’è una certezza assoluta: Amadeus, che pare abbia pianificato il tutto nei minimi dettaglio, perché anche questa edizione sia un successo. Tantissimi gli artisti in gara, da ogni posto d’Italia, pronti a presentare i loro brani inediti. Da settimane, poi, ormai è in giro anche la lista ufficiale dei duetti che si alterneranno sul palco dell’Ariston. Tra questi anche Iljard Shaba a Sanremo 2023 con Anna Oxa. Ma chi è il famoso violoncellista? Conosciamolo meglio, continuate a leggere!

Chi è Iljard Shaba: biografia e carriera musicale

Iljard Shaba è un famoso violoncellista professionista. Ma non è tutto, perché il musicista non disdegna anche la contemporanea, dal momento che è anche un dj performer. Non si sanno molti dettagli sulla sua biografia, come ad esempio l’età e la data di nascita. Quel che è certo, è che già dall’età di 16 anni ha perfezionato la sua tecnica con il violoncello, e poi ha proseguito i suoi studi musicale anche all’Università.

Il successo internazionale e la partecipazione a Sanremo 2023 con Anna Oxa

Un talento straordinario e uno stile unico, sono ciò che lo caratterizzano sotto ogni punto di vita. Iljard Shaba ha già una carriera ricca alle spalle, e vanta collaborazioni con grandi musicisti, suonando ovunque, in molti paesi del mondo per più di dieci anni. Il suo è un repertorio eclettico ed eterogeneo, che spazia dalla classica al jazz, e passando attraverso la musica latina e anche altre canzoni popolari. In Italia lo si inizia a conoscere soprattutto grazie al suo duetto con Anna Oxa a Sanremo 2023. Per l’occasione i due rifaranno il capolavoro ”Un’emozione da poco”.

La vita privata del musicista

Non si conoscono troppi dettagli sulla sua vita sentimentale, anzi, diciamo che si sa ben poco o nulla. Non sappiamo se sia fidanzato, sposato o unito sentimentalmente con qualcuno.

Curiosità che non ti aspetti su Iljard Shaba

Ecco qualche curiosità sul suo conto che potrete rivendervi con gli amici durante questo Festival di Sanremo 2023: