Imma Tataranni 3, quando va in onda? Data di uscita, cast e anticipazioni episodi

Imma Tarantini 3. Ormai ci siamo, ad un passo dall’inizio della prossima stagione. Manca solamente qualche dettaglio. Infatti, le riprese della terza stagione sono terminate, e la serie tv targata Rai 1, tanto attesa, è ad un passo dal suo nuovo inizio di stagione. Ora, c’è solamente da lavorare in post-produzione, livellare le inquadrature e montare il tutto. Ecco di seguito qualche anticipazione per coloro che non riescono proprio ad aspettare.

Imma Tataranni 3: tutto pronto per la nuova stagione

La ben nota e rinomata fiction che è ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, con protagonista Vanessa Scalera, ha saputo rapidamente conquistare il pubblico a casa, che sin da quel 2019 ha iniziato ad appassionarsi fortemente alle vicende e agli intrecci diegetici della serie, come dimostrano e hanno dimostrato chiaramente gli ascolti tv. Soprattutto in considerazione del fatto che anche le repliche della seconda stagione, attualmente in onda il martedì sera su Rai1, continuano ad essere seguitissime da molti telespettatori. Insomma, la serie continua a tenere incollati davanti allo schermo una media di 3 milioni di spettatori ogni volta che una puntata va in onda. E ora, quei numeri potrebbero raddoppiare, dal momento che sono terminate le riprese delle otto nuove puntate della prossima stagione. Infatti, a breve la fiction è pronta per tornare nel prime time di Rai1. Ecco qualche novità che ci aspetta nelle prossime puntate di stagione.

Novità nella 3a stagione della fiction di Rai1: la passione tra Imma e Calogiuri

Dopo due lunghe ed intense stagioni di sguardi, intese, tira e molla, e tanti sogni, ora finalmente scoppierà la passione. Lo ha rivelato la stessa Vanessa Scalera che ha ammesso di recente: “Una scappatella in un matrimonio solido come quello tra Pietro e Imma ci può stare”.

Gianni Morandi entra nel cast: che ruolo avrà?

Ma non è tutto, perché oltre al triangolo amoroso, con la protagonista, Ippazio Calogiuri e Pietro De Ruggeri, ci sarà spazio anche per un’altra incredibile novità: in uno degli episodi che riguardano l’omicidio, verrà tirato in ballo anche Gianni Morandi, il quale interpreterà se stesso, e dovrà aiutare proprio anessa Scalera a trovare il colpevole. Ci riusciranno?