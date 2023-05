Carlotta Adacher, le foto shock della modella romana di Temptation Island dopo l’incidente

Carlotta Adacher, rinomata ed apprezzata modella romana, ed ex concorrente, tra le altre cose, anche di Temptation Island, ha ricordato i momenti vissuti quel pomeriggio di fine aprile in cui ha rischiato seriamente di perdere la vita. Le sue parole, sono state: “Tanta paura in quei secondi prima di chiudere gli occhi e non riuscire più ad aprirli”.

Carlotta, chi è la tentatrice di Temptation Island 2021: cognome, età, lavoro, Instagram

Carlotta Adacher e le foto shock dopo l’incidente

La giovane modella, dopo essere stata coinvolta in un durissimo incidente stradale, pericolosissimo, dalle conseguenze devastanti, ora, torna a parlare e, soprattutto, a mostrare i segni che quel tremendo impatto le ha lasciato sul volto. Un incidente devastante, dopo il quale si era temuto il peggio per lei. A raccontarlo dopo l’accadimento, era stata una persona molto vicina a Carlotta, che viveva sulle sue spalle tutto il rammarico e tutto il dolore di una tale situazione, ovvero la sorella Alessia, la quale aveva detto: “Vi prego, sostenete tutti mia sorella in questo momento così difficile”.

Il post su Instagram

Ora, a poco a poco, ecco che Carlotta sta cercando di rimettersi in piedi e di rialzarsi. Proprio nella giornata di domenica scorsa, infatti, ha deciso di postare su Instagram una foto con il volto pieno di lividi e cerotti. Come ha sottolineato proprio nel post: “Con il tempo tutto questo sarà sempre più un ricordo e come sempre lo condividerò con voi”, ha voluto sottolineare la modella ricordando la data dell’incidente. Ovviamente, sotto la foto postata – un carosello da tre – tantissimi commenti di supporto, come quello, ad esempio, dell’ex tronista Gianluca De Matteis. Tutti si stringono intorno alla modella e al suo trauma.