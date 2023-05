Imma Tataranni martedì 9 maggio in tv: replica o nuova puntata? Anticipazioni episodio

La seconda stagione della serie televisiva Imma Tataranni – Sostituto Procuratore sta andando in onda su Rai 1. Si tratta delle repliche della seconda stagione della fiction che domani, martedì 9 maggio, proporrà la sesta puntata. Una serie che è stata riproposta proprio grazie al consenso di pubblico che si è registrato dopo la prima e la seconda stagione. Ma cosa accadrà nella prossima puntata? Andiamo a scoprirlo insieme…

Imma sta avendo problemi di coppia con il marito

Tutto sarà incentrato su alcuni problemi di coppia che Imma ha con il marito Pietro, l’attore Massimiliano Gallo. Quest’ultimo ha ricevuto una foto compromettente che ritrae la moglie insieme a Calogiuri. Ora non resta che scoprire se si tratta solo di un equivoco oppure se tra i due ci sia davvero qualcosa. Sta di fatto che Imma era veramente andata a casa del ragazzo e di Jessica, ma sembrerebbe si sia trattato solo di un incontro di lavoro, che abbia voluto raccogliere la deposizione di Giulio Bruno un architetto. Una testimonianza importante per il pm che sta cercando di ricostruire il legame tra Saverio Romaniello e la cosca dei Mazzocca.

Il pm deve fare i conti con un nuovo caso che riguarda John Gardier

Intanto proprio in casa di Calogiuri arriva la notizia di un trasferimento. Non si capisce bene, però, se a essere trasferito sarà lui o Jessica. Ma le vicende che si intrecceranno sono diverse. Tra le altre la mamma di Imma, rimasta sola a casa, ha deciso di scappare e proprio mentre la figlia è impegnata con un nuovo caso che riguarda John Gardier, un uomo di origine inglese che vive a Matera da qualche tempo. La scelta di restare a vivere nella cittadina per il costumista inglese non si sta rivelando fortunata. Mentre resta il sospetto che tra Imma e Calogiuri ci sia dell’altro…