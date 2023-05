Internazionali BNL d’Italia 2023, Musetti Arnaldi oggi 14 maggio in tv: dove vederla in tv e in streaming

ATP Roma 2023, oggi è il giorno del derby tutto italiano tra Musetti e Arnaldi. Dopo il rinvio dell’incontro disposto ieri sera a causa dell’incessante pioggia la sfida è stata posticipata ad oggi con buona pace per chi aveva comprato il biglietto. L’incontro era in programma per la sessione serale ma è stato posticipato. Ma a che ora giocheranno i due italiani? E dove sarà possibile vedere l’incontro?

Orario Musetti Arnaldi oggi, dove vedere la partita in tv

Lorenzo Musetti, 21 anni da poco compiuti, numero 18 del mondo, sfida il connazionale Matteo Arnaldi (WC a questa edizione dell’ATP di Roma). La partita è in programma oggi, domenica 14 maggio 2023, ma l’orario al momento è ancora da definire. Stando infatti all’ordine di gioco il match, dopo il rinvio di ieri sera, è stato spostato ad oggi sul Pietrangeli. Gli incontri qui inizieranno alle 11.00 con la sfida WTA tra Sakkari e Vondrousova; a seguire – non prima delle 12.30 – il match tra Ruusuvuori e Medvedev. A quel punto toccherà agli italiani: a questo punto è pronosticabile un orario di inizio del derby tutto italiano attorno al primo pomeriggio.

Dove vederla in tv e in streaming

La partita sarà seguita da Sky. Le dirette degli incontri, come gli appassionati più preparati già sapranno, saranno suddivise tra Sky Sport Tennis, canale di riferimento, e Sky Sport Uno. Inoltre ricordiamo che almeno un match ATP al giorno sarà trasmesso in chiaro e in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) e un secondo match ATP in differita serale da SuperTennis. Da capire se toccherà proprio al duello Musetti Arnaldi o se la diretta di oggi riguarderà un altro degli incontri in programma considerando che peraltro saranno diversi gli italiani a scendere in campo in questa domenica.

Orario partite italiani oggi agli Internazionali di Roma 2023

Ricco infatti il programma odierno per quanto riguarda gli atleti azzurri in campo. Si parte alle ore 11.00 con Camila Giorgi protagonista sul Centrale. Al suo cospetto la Ceca Karolina Muchova, numero 52 del ranking WTA. Sempre sul Centrale, non prima delle 20.30, Sinner affronta il 22enne russo Shevchenko, numero 96 del circuito ATP. Passiamo alla Grand Stand Arena. Alle 11.00 in campo Cecchinato contro lo spagnolo Bautista Agut; a seguire Fognini che affronterà Rune (inizio non prima delle 12.30). Sul Pietrangeli, come anticipato in questo articolo, vedremo il derby italiano Musetti Arnaldi con inizio verosimilmente nel pomeriggio (due gli incontri in programma prima della sfida). Italiani protagonisti anche nel doppio con Bolelli e Fognini che sfideranno la coppia Erler Miedler (Campo 1 con tre match a precederlo). Alle 12.00 per il femminile doppio Moratelli e Rosatello (campo 3) affrontano Hunter e Mertens.

