Internazionali BNL d’Italia 2023, a che ora giocano gli italiani oggi: programma incontri, tabellone, dove vedere i match in tv

Proseguono gli Internazionali BNL d’Italia 2023 e anche oggi, domenica 14 maggio 2023, saranno tanti gli incontri di cartello in programma. Tra questi molte partite ci interesseranno da vicino considerando il nutrito parterre degli italiani in campo. Dalla Giorgi al derby Musetti-Arnaldi passando per Fognini e Sinner, davvero tanti gli appuntamenti da non perdere. Vediamo pertanto il programma completo di questa giornata degli Internazionali di Roma.

Orario partite italiani oggi 14 maggio 2023, a che ora giocano, dove vederli in tv

Si parte alle ore 11.00 con Camila Giorgi protagonista sul Centrale. Al suo cospetto la Ceca Karolina Muchova, numero 52 del ranking WTA. Sempre sul Centrale, non prima delle 20.30, Sinner affronta il 22enne russo Shevchenko, numero 96 del circuito ATP. Passiamo alla Grand Stand Arena. Alle 11.00 in campo Cecchinato contro lo spagnolo Bautista Agut; a seguire Fognini che affronterà Rune (inizio non prima delle 12.30). Sul Pietrangeli, come anticipato in questo articolo, vedremo il derby italiano Musetti Arnaldi con inizio verosimilmente nel pomeriggio (due gli incontri in programma prima della sfida). Italiani protagonisti anche nel doppio con Bolelli e Fognini che sfideranno la coppia Erler Miedler (Campo 1 con tre match a precederlo). Alle 12.00 per il femminile doppio Moratelli e Rosatello (campo 3) affrontano Hunter e Mertens.

Dove vedere gli incontri in tv e in streaming (anche in chiaro)

La diretta degli Internazionali BNL d’Italia 2023 in tv è affidata a Sky ma anche a Supertennis e Mediaset (un match ATP al giorno su Italia 1 e canale 20). Per quanto riguarda il torneo WTA il canale tv della FIT trasmetterà in chiaro e in diretta gli incontri di tutte le partite che saranno visibili in contemporanea anche sulla piattaforma Super TenniX, ovvero l’evoluzione 2.0 di Supertennis. Per quanto riguarda la copertura offerta da Sky le dirette saranno tra Sky Sport Tennis e Sky Sport 1.

Dove e a che ora vedere gli internazionali BNL di tennis di Roma in diretta tv? Orari e canali (ilcorrieredellacitta.com)

Tabellone maschile aggiornato internazionali di Roma 2023

Siamo ancora lontani dalla finalissima di domenica prossima ma diamo uno sguardo comunque al tabellone maschile di questi Internazionali BNL d’Italia 2023. Ai 32esimi di finale troviamo già Djokovic (affronterà Dimitrov), e Fognini (contro Rune). Da definire ancora l’abbinamento che vede protagonista da un lato Cecchinato in campo oggi contro Bautista Agut e Hanfmann contro Fritz dall’altro. Sonego attende invece il vincitore tra Tsitsipas e Borges. Chi passerà tra Musetti e Arnaldi affronterà invece il vincitore tra Altmaier e Tiafoe.

Clicca qui per il tabellone completo