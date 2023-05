Pioggia agli Internazionali BNL d’Italia 2023: cosa succede ai biglietti, chi verrà rimborsato

Pioggia e Internazionali di tennis a Roma, un binomio (purtroppo) che va di scena sempre più spesso. Nonostante un mese praticamente alle porte dell’estate il meteo regala brutti scherzi e anche quest’anno sui campi del foro italico i temporali stanno rovinando i piani all’organizzazione del torneo. Ieri sera in particolare, sabato 13 maggio 2023, è saltato ad esempio il derby tutto italiano tra Musetti e Arnaldi. Ma cosa succede ai biglietti? Chi sarà rimborsato e con quali modalità? Ecco tutte le informazioni da sapere.

Internazionali di tennis a Roma, come funziona il rimborso dei biglietti

Intanto partiamo con il dire che chi è in possesso del tagliando per gli incontri di ieri non vedrà prolungata la sua validità ad oggi. Pertanto, di fatto, gli incontri persi resteranno tali. Ieri infatti l’intera sessione serale è stata annullata e il programma riprenderà stamattina alle 11.00. L’organizzazione nelle scorse ore ha diramato una nota contenente le indicazioni per quanto riguarda i casi in cui un incontro o più vengano annullati e rinviati a causa del maltempo. Con riguardo all’ottantesima edizione degli Internazionali BNL d’Italia allora, le Condizioni generali per la vendita dei biglietti e per l’accesso all’impianto (le “Condizioni generali”; rinvenibili, tra l’altro, sul sito web https://ticketing.internazionalibnlditalia.com/it/legal) chiariscono che:

“il prezzo del Biglietto sarà rimborsato dall’Organizzatore esclusivamente qualora nessuno degli Allenamenti o degli Incontri, programmati nella sessione indicata sul Biglietto, trovi svolgimento nel giorno indicato” (art. 6).

Rimborso biglietti Internazionali d’Italia, chi ne ha diritto

Tuttavia per venire incontro alle esigenze degli appassionati, la FITP intende comunque garantire un ristoro (tramite rimborso del prezzo del Biglietto o tramite un voucher pari al prezzo del Biglietto) anche qualora uno degli incontri programmati nella sessione indicata sul Biglietto abbia avuto inizio e sia stato poi annullato anteriormente alla conclusione della prima partita di gioco (c.d. set), insieme a tutti gli altri programmati nella medesima sessione, a causa di pioggia. La FITP provvederà a comunicare i tempi e le modalità del ristoro.

Programma oggi 14 maggio Internazionali BNL d’Italia 2023

Diamo uno sguardo ora al programma di oggi. Camila Giorgi apre la giornata sul Centrale che sarà poi chiusa in serata da Sinner. Sul Pietrangeli sarà recuperato l’incontro tra Arnaldi e Musetti, mentre alla Grand Stand Arena ci saranno sia Cecchinato che Fognini.

Dove e a che ora vedere gli internazionali BNL di tennis di Roma in diretta tv? Orari e canali (ilcorrieredellacitta.com)