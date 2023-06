Isabella Ricci di Uomini e Donne parla di Fabio: ‘Ho chiesto io il divorzio’, ecco cosa è successo

Un amore che sembrava destinato a durare per sempre, quello tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani, la coppia nata a Uomini e Donne. L’anno scorso hanno lasciato il programma tra baci e applausi: sembravano perfetti per stare insieme, ma le cose sono andate diversamente. Lei ha rivelato di aver chiesto il divorzio. Ecco cosa è successo davvero.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani a Uomini e Donne

Isabella Ricci e Fabio mantovani si sono conosciuti nella scorsa edizione del programma condotto da Maria De Filippi e tra loro è nato subito l’amore. Lei era la dama del trono over e lui il tronista: tra giochi di sguardi e seduzione, si sono corteggiati fino ad innamorarsi. Isabella aveva spesso dichiarato: “A 63 anni ho ritrovato l’amore e la gioia per la vita”, eppure, sembra che questo sia durato ben poco. Con un triste annuncio sui social ha ammesso la verità e rotto il silenzio: i due hanno divorziato. “Quando è troppo bello per essere vero… Non è vero“, ecco la dichiarazione sul suo profilo Instagram:

Isabella ha chiesto il divorzio, ecco cosa è successo

La storia tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani era sotto gli occhi di tutti e sembrava davvero l’inizio di una storia d’amore lunga tutta una vita. Dopo Uomini e Donne i due sono convolati a nozze e si sono trasferiti a Dubai, in una casa acquistata con i soldi di lei. Ma cos’è successo? Pare che il rapporto si sia incrinato molto velocemente a partire dal 19 gennaio, dopo solo un anno e due mesi tra relazione e matrimonio. I motivi non sono chiari, ma lei ha deciso di dire la verità e ha dichiarato: “Ho chiesto io il divorzio”, pratica che si è conclusa e ufficializzata il 6 giugno 2023 tra la grande sorpresa di tutti i fan.

Le dichiarazioni di lei e i motivi della rottura

Lei ha rilasciato alcune dichiarazioni esclusive a Fanpage in cui ha cercato di spiegare la situazione: “È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Da parte mia, riconosco di aver commesso l’errore di averlo sopravvalutato. Di avere sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me”. Tuttavia, non ha voluto dichiarare i veri motivi della rottura: “Tacere su questi dettagli è uno dei passi decisivi che faccio nella direzione del futuro, una scelta importante dovuta al desiderio di lasciarmi tutto questo alle spalle il prima possibile. Posso solo dire che le cause scatenanti sono state repentine”. Cosa sarà successo davvero tra loro? Ovviamente, la verità “vera” è qualcosa che solo loro due sanno…