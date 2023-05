Isabella Ricci e Fabio Mantovani di Uomini e Donne si sono lasciati? Ultime news sulla coppia

Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono una coppia che si è formata nel salotto di Uomini e Donne. I due lasciarono il programma e si sposarono poco dopo. Sembrava un’unione sugellata da un sentimento profondo che faceva presagire una relazione duratura. Ma da qualche tempo i due sono scomparsi e fa e curiosi si domandano che fine abbiano fatto.

Le domande dei fan sulla scomparsa di Isabella e Fabio dai social

Fabio e Isabella sono spariti dai social. Da qualche tempo non si hanno più notizie in merito alla coppia e l’assenza ha fatto sorgere una serie di domande tra gli appassionati del dating show di Canale 5 che hanno seguito da vicino la storia d’amore dei due ex partecipanti a Uomini e Donne. C’è chi si chiede se ci sia una crisi di coppia in atto, c’è chi pensa che possano essersi presa una pausa di riflessione e c’è anche chi pensa che abbiano semplicemente deciso di stare lontano dai social.

L’idea che possa esserci una crisi di coppia tra i due ex volti noti di Uomini e Donne

I ben informati, però sono certi che non esistono problemi tra Isabella e Fabio, nonostante non vengano postate sui social foto dai due che sembrerebbe si trovino in Nazioni differenti. Una separazione temporanea visto che Isabella si troverebbe a Dubai, mentre Fabio in Italia. Insomma nessuna crisi e neanche problemi di salute per i due ex volti noti di Uomini e Donne, anche se restano le domande dei fan che non ricevono da tempo notizie e soprattutto che non vedono aggiornamenti sui social da Isabella che era solita postare foto e non solo in coppia.

Nonostante i dubbi, i due protagonisti non hanno replicato in alcun modo. Non resta altro da fare che aspettare e vedere cosa avranno da dire, al momento opportuno, i diretti interessati.