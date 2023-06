Isabella Ricci e Fabio Mantovani di Uomini e Donne si sono lasciati? Cosa è successo dopo il matrimonio

Era una delle coppie che più di tutte ha fatto battere i cuori degli spettatori del Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che mette in contatto dame e cavalieri alla ricerca dell’anima gemella. Isabella Ricci e Fabio Mantovani avevano conquistato il pubblico con la loro storia d’amore, nata nel 2021 nello studio televisivo e proseguita lontano dai riflettori. Dopo pochi mesi di frequentazione, i due si erano sposati il 28 maggio del 2022 e si erano trasferiti a Dubai, dove vivevano una vita da sogno. Ma qualcosa si è rotto nel loro rapporto e ora la coppia ha annunciato la separazione legale. Cosa non è andato tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne? Qual è stata la reazione dei fan?

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si separano: l’annuncio inaspettato

A dare la notizia della fine del matrimonio è stata la stessa Isabella Ricci, che ha pubblicato un post su Instagram in cui ha scritto: “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”. Un messaggio di poche parole che hanno un sapore amaro, di delusione e disillusione. Isabella non si è soffermata a rivelare ulteriori spiegazioni sulle cause della rottura, ma ha ringraziato tutti suoi follower per il supporto e l’affetto ricevuti. Fabio Mantovani dal canto suo ha steso un velo di silenzio sulla separazione e ha disattivato il suo profilo Instagram, forse per evitare il chiacchiericcio e le domande dei fan, in un momento particolarmente delicato.

La reazione dei fan

I fan di Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono profondamente rammaricati per la spiacevole quanto inaspettata notizia del divorzio, che è arrivata come un temporale improvviso in una giornata di sole e tranquillità. I due sembravano molto presi e innamorati, non dando mai adito ad alcun segno di crisi sui social network, dove condividevano spesso frammenti di vita personale tramite foto e videopubblicati sui social. Molti hanno espresso il loro dispiacere e la loro incredulità nei commenti al post di Isabella, augurandole di ritrovare un equilibrio e una serenità di fondo. Altri hanno espresso la loro solidarietà e la loro comprensione per la scelta della coppia di affrontare questo periodo sicuramente non facile lontano dai riflettori.

Il loro incontro a Uomini e Donne

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si erano incontrati nel 2021 durante il Trono Over di Uomini e Donne, la variante del dating show riservata ai over 40. Isabella è stata una delle dame più richieste dello studio, mentre Fabio uno dei cavalieri più desiderati. Tra i due è nata subito una forte simpatia, che li aveva spinti a uscire insieme dopo poche puntate. La loro storia è continuata lontano dalle telecamere, tra viaggi d’amore e piani per il futuro. Dopo sei mesi di relazione, i due si sono uniti in matrimonio in una cerimonia sobria ed elegante, celebrata a Roma il 28 maggio del 2022. La coppia ha poi scelto di trasferirsi a Dubai, dove Fabio lavora come dirigente in una multinazionale. Isabella lo ha accompagnato con gioia, lasciando il suo lavoro di consulente finanziaria in Italia. I due hanno abitato in un appartamento di lusso con vista sul mare, circondati da ogni comodità. La loro fino a qualche tempo fa sembrava una storia da favola, ma purtroppo si è trasformata in un disastro…