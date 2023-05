Pinuccia di Uomini e Donne torna con una canzone: diventerà un tormentone estivo

Pinuccia Della Giovanna è conosciuta per essere stata una dama del trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. È una donna di 80 anni che ha approcciato al dating show con grande entusiasmo e si è fatta conoscere proprio per la sua energia dal pubblico della trasmissione televisiva. È stato un personaggio che ha fatto molto discutere, anche per la sua travagliata storia con Alessandro, oltre che per gli scontri con Tina Cipollari, facendo perdere la pazienza anche alla padrona di casa.

Pinuccia è pronta a presentare la sua canzone

Ma oltre ad aver mietuto consensi e, a volte, anche critiche nel corso del dating show, Pinuccia ha anche altre qualità ed è, infatti, pronta a presentare una canzone. La dama del trono over si presenterà in una veste inedita, quella di cantante, per presentare il suo primo singolo dal titolo “Uomini e Donne”, quasi a voler mantenere vivo quel legame forse da lei mai veramente reciso con il programma in onda su Canale 5. Si tratta di un brano inedito dal sapore estivo e dal ritmo travolgente che ci invita a ballare e cantare insieme a lei.

Il brano dal titolo ‘Uomini e Donne’ aspira a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2023

Per Pinuccia si tratta della prima esperienza musicale; il brano dal forte carattere Nazional-Popolare e con la velata ambizione di diventare uno dei tormentoni di questa estate 2023 ormai alle porte, sarà disponibile a breve in tutti i digital stores,le radio e le TV.

L’inarrestabile e vulcanica Dama Pinuccia seguita da numerosissimi fans, critici e appassionati di gossip si presenta con questo brano scritto da Marco Ferracini, Angela Diliberto e Salvatore Passante. In particolare gli arrangiamenti sono stati curati da Marco Ferracini arrangiatore di Cristiano Malgioglio e di molti altri artisti autori di brani di grande successo.