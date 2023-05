Casting Uomini e Donne 2023-2024: come partecipare

La stagione 2022- 2023 di Uomini e Donne si è da poco conclusa ma i casting per prendere parte alla nuova edizione del programma sono già cominciati. Il format della trasmissione, in onda ogni pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14.45, è ben noto e collaudato: in studio ci sono i troni over e classico. Per il primo abbiamo il parterre femminile e quello maschile con tanto di dame e cavalieri. Per il trono classico ci sono invece tronisti e corteggiatori. Al di là della differente nomenclatura, il fine dei partecipanti è quello di trovare l’amore, trovare l’anima gemella con la quale passare il resto delle propria vita. Ma come fare per prendere parte alla nuova, emozionante e frizzante edizione di Uomini e Donne 2023-2024?

Come detto, i casting per prendere parte all’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne sono cominciati! Per prendere parte al programma nelle vesti di tronisti o corteggiatori occorre aver compiuto 18 anni ed essere single. Alcuni consigli per “fare colpo” alle selezione e aumentare così le proprie possibilità di partecipazione provengono direttamente dal magazine del programma: “E’ proprio il modo nel quale le persone si raccontano che può suscitare l’interesse e la curiosità in chi l’ascolta. In poche parole, la cosa importante è che la persona ti lasci qualcosa al di là dell’aspetto fisico o di un modo di parlare ricercato”. Per inoltrare la domanda di partecipazione è possibile cliccare QUI. Spetterà poi alla redazione contattare i profili ritenuti maggiormente interessanti.

La stagione del noto dating show si è conclusa lo scorso 15 maggio con la tanto attesa scelta di Lavinia Mauro. Dopo un percorso altalenante, il ragazzo che ha fatto breccia nel cuore della giovane è stato Alessio Corvino ed ora i due stanno approfondendo la loro conoscenza fuori dal programma. Quest’anno la trasmissione si è conclusa con un po’ di anticipo rispetto al solito ma in queste giornate non ha certamente lasciato i telespettatori senza l’amato format che, da diversi anni a questa parte, tiene loro compagnia nel pomeriggio. Infatti, nel corso di queste settimane su Canale 5 alle 14.45 sta andando in onda Uomini e Donne Story, all’interno del quale si ripercorrono i momenti e le storie, per l’appunto, più importanti di questa stagione. Insomma, un appuntamento imperdibile per rivivere delle romantiche emozioni nell’attesa che altre affiorino all’orizzonte.