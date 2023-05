Uomini e Donne Story 2023, dal 15 maggio su Canale 5: ecco a che ora e le storie

Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre, è agli sgoccioli. L’ultima puntata della trasmissione è infatti prevista per il prossimo 12 maggio, dopodiché al suo posto andrà in onda il format Uomini e Donne Story. Quest’ultimo coprirà la programmazione fino al solito termine stagionale e vedrà il meglio della stagione 2022/2023 racchiuso in singole puntate per circa due settimane.

Uomini e Donne, quando va in onda la scelta di Luca Daffrè? Anticipazioni puntata

In arrivo su Canale 5 Uomini e Donne Story

Uomini e Donne Story andrà in onda a partire da lunedì 15 maggio, pronto a tenere compagnia agli affezionati telespettatori con il meglio della stagione passata, in attesa di nuove, intriganti ed emozionanti avventure! La conferma arriva anche da palinsesto: sul sito ufficiale di Mediaset Infinity, infatti, alla voce guida tv è possibile trovare programmato per il 15 maggio prossimo il format di Uomini e Donne Story, con alcuni cambi di orario. Se la longeva soap Beautiful resterà invariata, Terra Amara subirà invece un prolungamento fino alle 15.35 e poi, lo speciale format del dating show che andrà in onda fino alle 16.52.

Le scelte di Nicole e Luca Daffré

Uomini e Donne è agli sgoccioli e le scelte dei tronisti non si fanno attendere. Per quanto riguarda il trono classico, Nicole Santinelli e Luca Daffré saranno chiamati a scegliere il compagno/a con il quale intraprendere la conoscenza fuori dal programma! Per Nicole ci sono Andrea Foriglio e Carlo Alberto, mentre la scelta di Luca è avvenuta oggi, 10 maggio. La ragazza che ha fatto breccia nel cuore del bel tronista è stata Alessandra! Invece per il trono over nessuna delle relazioni si deve concludere entro la fine della stagione, quindi, eventuali sviluppi si rimanderanno a dopo l’estate. Nel frangente estivo, prenderà invece il via un altro programma molto seguito, ovvero il reality Temptation Island, alla guida del quale ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia.