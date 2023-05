Quando finisce Uomini e Donne 2023? Data ultima puntata

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati dagli italiani. Il programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, continua ad andare avanti con dame e cavalieri, ma anche giovani tra tronisti e corteggiatori che sono lì con un unico obiettivo: conoscersi e innamorarsi. Questa stagione però, come tutte le altre, avrà una data di chiusura, in attesa poi della nuova a settembre. Ecco tutto quello che sappiamo al rigurardo.

Uomini e Donne 2023, quando finisce?

In queste ultime settimane abbiamo visto l’arrivo di ben due tronisti: Luca Daffrè e Nicole Santinelli. Insomma, sono partiti i nuovi percorsi ma anche questa stagione è destinata a finire. E allora, quando finirà Uomini e donne? Andiamo a scoprire insieme quando andrà in onda l’ultimo appuntamento. Secondo le ultime indiscrezioni, il programma dovrebbe terminare tra il 25 e il 31 maggio 2023, com’è accaduto negli anni passati. La messa in onda delle puntate invece inizia tra il 10 ed il 15 settembre e si conclude tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

Uomini e Donne 2023, quando finisce? Scelte Luca e Nicole, data ultima puntata

Nelle ultime date, infatti, vengono trasmesse le ultime puntate in cui vengono mostrate le scelte dei tronisti e delle troniste. Nell’ultimo periodo sono stati scelti nuovi protagonisti, ovvero, Luca Daffrè e Nicole Santinelli e in questi mesi seguiremo che cosa succede durante il loro percorso. Stesso discorso per il trono over, nel quale scopriremo cosa avverrà tra i cavalieri e le dame. Coppie che si formano e coppie che si lasciano. Qualcuno infatti potrebbe tornare a settembre da single, pronto per una nuova stagione di Uomini e donne.