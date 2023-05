Uomini e Donne oggi 1 maggio 2023 va in onda? Data puntata e anticipazioni

Il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Uomini e Donne, oggi, 1 maggio non andrà in onda. Il programma tanto seguito dal pubblico della rete ammiraglia di Mediaset, oggi, in occasione della festa dei Lavoratori, non verrà trasmesso. Si tratta, però, solo di una brevissima pausa perché tornerà presto…

Cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne?

Il occasione della festività il palinsesto di Canale 5 è stato modificato e oggi, invece che Uomini e Donne, andrà in onda il film “Rosamunde Pilcher: Il fantasma di Cassley”, di Marco Serafini e Daniel Zirilli, con Bruce Davison , Martin Gruber , Sima Bürgin , André Eisermann. Il film tedesco è incentrato sulle vicende di Lady Anjali Cassley. Rimasta vedova giovanissima, che vive nel castello di famiglia assieme ai suoceri Dancan e Susan Cassley. La madre della protagonista, però, sta già preparando le sue prossime nozze e il prescelto è il miglior amico del marito defunto. Per evitare il matrimonio Anjali inventa la presenza di un fantasma nel Castello. Proprio per questo, i suoi familiari preoccupati, decidono di affiancarle una guardia del corpo, Riley Owen. Ma l’uomo, rimasto a sua volta vedovo da poco, capisce presto che quello di Anjali è un trucco e decide di appoggiarla e aiutarla. Cosa succederà?

Come mai è stato modificato il palinsesto di Canale 5

La scelta di non trasmettere il dating show è anche tattica, visto che per la festa, tante persone non saranno davanti al piccolo schermo, ma si troveranno fuori con amici e parenti, sperando di trascorrere una giornata diversa dal solito. Ed è per non sprecare uno dei programmi più seguiti da Canale 5 che i dirigenti della rete televisiva hanno deciso di imporre al programma uno stop. Anche Terra Amara oggi non verrà trasmessa. Entrambi i programmi torneranno a far compagnia al pubblico da domani, martedì 2 maggio.