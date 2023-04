Uomini e Donne, anticipazioni registrazione oggi: ultime news su Gemma ed Elio, il trono di Nicole e Luca

Dopo la settimana corta per via della Festa della Liberazione, Uomini e Donne, dating show di successo di Canale 5, è pronto a tornare in onda. Ma non da lunedì 1 maggio perché la trasmissione di Maria De Filippi si fermerà per il Ponte e riprenderà il via il 2 maggio, con dame e cavalieri, ma anche giovani tra tronisti e corteggiatori che sono lì con un unico obiettivo: mettersi in gioco e innamorarsi. Ma cosa succederà nelle prossime puntate? Su chi verranno puntati i riflettori ora che manca davvero poco alla fine del programma, tra scelte e petali rossi pronti a cadere?

Tina contro Elio, ultime news su Gemma e Armando Incarnato

Oggi pomeriggio, come ha spiegato l’esperto Lorenzo Pugnaloni, verrà registrata la prima puntata di Uomini e Donne, quella che inizieremo a vedere da martedì 2 maggio. Ancora troppo presto, quindi, per capire cosa succederà, ma è probabile che si inizi con il trono Over. Tra i protagonisti, quindi, Elio, nuovo cavaliere napoletano che ha avuto un’accesa discussione con Tina, ma anche Gemma Galgani, che sta conoscendo meglio Claudio e Armando Incarnato. Quest’ultimo, nella puntata andata in onda venerdì, ha avuto una discussione con Aurora Tropea e con Riccardo Guarnieri: secondo la dama, il cavaliere napoletano avrebbe sentito lontano dalle telecamere Lucrezia, sua ex fiamma. E le tensioni nel salotto della De Filippi non sono mancate di certo. Ci saranno altri colpi di scena?

Le esterne di Luca e Nicole a Uomini e Donne

Ma non finisce qui. Tra i protagonisti anche i giovani tronisti: da una parte Luca Daffrè, volto conosciuto della trasmissione, dall’altra Nicole, che sta cercando di capire chi è il ragazzo adatto a lei. Luca sta continuando a uscire con Alessandra e con Alice, mentre Nicole si sta focalizzando su Carlo Alberto e Andrea Foriglio, nonostante i dubbi. I due ragazzi sono pronti per la scelta? E cosa succederà nelle prossime registrazioni/puntate?

In aggiornamento

Quando ci saranno le scelte e quando finisce U&D

Ultimo mese di registrazioni e di puntate per Uomini e Donne, il dating show che da settembre sta tenendo compagnia al pubblico di Canale 5. Molto probabilmente, a fine maggio, quindi il 31, la trasmissione chiuderà e prima di quella data ci saranno le scelte dei tronisti. Ci sarà il lieto fine per Luca e Nicole? Non ci resta che pazientare ancora un po’ e attivare il conto alla rovescia!