Uomini e Donne Story, anticipazioni 15 maggio 2023: cosa vedremo oggi e a che ora inizia

Uomini e Donne, il dating show che da anni tiene compagnia ai telespettatori di Canale 5, ha deciso di chiudere i battenti in anticipo, di almeno due settimane. Venerdì scorso è andata in onda l’ultima puntata, quella dedicata alla scelta della tronista Nicole, ma i fan della trasmissione di Maria De Filippi non devono temere. Perché se è vero che il programma ha salutato tutti e ha dato appuntamento a settembre, è altrettanto vero che da oggi pomeriggio andrà in onda una versione ‘speciale’: Uomini e Donne Story.

A che ora inizia Uomini e Donne Story su Canale 5

Dal 15 al 19 maggio, quindi per l’intera settimana, su Canale 5 andrà in onda Uomini e Donne Story, una sorta di ‘best of’ della trasmissione. Alle 14.45, quindi nel classico orario della trasmissione della De Filippi, prenderà il via questo nuovo format, che terrà compagnia al pubblico fino alle 16.10 circa, quando la linea passerà al daytime dell’Isola dei Famosi.

Cosa vedremo

Uomini e Donne story terrà compagnia al pubblico per tutta la settimana, quella che va da lunedì 15 a venerdì 19 maggio. E, come ha spiegato l’esperto Lorenzo Pugnaloni, nel corso di queste puntate speciali potrebbero essere mandate in onda le scelte più più belle ed emozionanti. Da chi si partirà? E siete pronti a fare un tuffo nel passato e a riavvolgere il nastro?

Quando ricomincia Uomini e Donne

Tina Cipollari, la storica opinionista, nell’ultima puntata di questa stagione, quella di venerdì 12 maggio, ha salutato il pubblico e ha dato appuntamento a settembre. Lei, Gianni Sperti e Tinì saranno riconfermati, ma la padrona di casa accoglierà in studio nuovi volti del trono Over e nuovi tronisti. E sempre con un unico obiettivo: innamorarsi. Le puntate verranno registrate, probabilmente, a fine agosto, ma per la messa in onda bisogna pazientare un po’.