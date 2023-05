Uomini e Donne andrà in onda di sera a settembre 2023? Ultime news sul programma

Mediaset sembra in vista di cambiamenti. E Uomini e Donne di Maria De Filippi potrebbero scontrarsi con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Potrebbero, pertanto, esserci dei cambiamenti per quanto riguarda i programmi da mandare in onda nel day time. È una decisione di Pier Silvio Berlusconi che si era schierato contro la televisione trash e, pertanto ha fissato delle nuove regole da seguire.

Uomini e Donne andrà in onda in prima serata?

In virtù di questi cambiamenti Uomini e Donne potrebbe approdare in prima serata. Sembrerebbe che il programma condotto dalla de Filippi potrebbe andare in onda una volta a settimana, già a partire da settembre, in prima serata. Il problema sarebbe che il dating show andrebbe in contrasto con il reality di Signorini che dovrebbe rinunciare ai due appuntamenti settimanali, per accontentarsi di uno solo.

La decisione di Berlusconi dopo aver accusato il GF vip di essere ‘trash’

Una decisione che qualora venisse confermata, sarebbe il risultato di una decisione di Berlusconi che, quest’anno, è intervenuto a riprendere vipponi e conduttore ritenendo che il programma stesse diventando troppo trash. Un appunto a seguito del quale gieffini e padrone di casa hanno chiesto scusa al pubblico a casa. Intanto, sembra ormai certo che lo spazio che verrà riservato ai reality sarà inferiore a quello previsto finora.

Il reality andrà in onda una sola volta la settimana?

Il Grande fratello Vip, quindi, nella prossima edizione andrà in onda una sola volta alla settimana; mentre l’altro giorno verrà occupato da Uomini e Donne. Una notizia che va a modificare sostanzialmente la programmazione della rete ammiraglia di Mediaset, ma che, almeno per il momento non trova conferma. Si tratta, cioè, solo di una indiscrezione, sulla quale si attende l’ufficialità. Questo eventuale cambiamento non dovrebbe far ‘soffrire’ i telespettatori che hanno già avuto modo di seguire la De Filippi, con il suo Uomini e Donne, in prima serata. Si resta, però, in attesa della comunicazione dei diretti interessati…