Isobel Kinnear di Amici 22, chi sono i genitori: età, vita privata e origini della ballerina

La giovane e bravissima ballerina Isobel Kinnear si esibirà al serale di Amici 2023 ed è prevista un’esibizione che commuoverà tutto il pubblico. La sua ascesa nella scuola è stata strabiliante e dopo pochissimo, la maestra Alessandra Celentano l’ha presa come sua pupilla. Stasera farà breccia nel cuore del pubblico? Se siete curiosi e vorreste saperne di più su di lei, continuate a leggere! Vi raccontiamo tutto quello che sappiamo sulle sue origini e i suoi genitori!

Le origini di Isobel Kinnear

La ballerina è nata in Australia, ma non è nota la città d’origine. Nata nel 2003, ha solo 19 anni e ha deciso di lasciare il suo paese per inseguire il suo sogno di diventare una ballerina. All’età di soli 3 anni ha scoperto il suo amore per il ballo e da quel momento si è dedicata anima e corpo alla sua passione. Anche se questo l’ha portata ad andare via di casa giovanissima, e, lo sappiamo, l’Australia è dall’altra parte del globo. Per questo, la giovane è lontana da tutta la sua famiglia e dai suoi genitori che le mancano molto.

I genitori della ballerina

Sui genitori di Isobel non si hanno informazioni precise, perché loro sono molto distanti dal mondo dello spettacolo e lei ha sempre preferito mantenere la loro privacy. Sappiamo soltanto che hanno un bellissimo rapporto e si mancano molto. Sul profilo social della ballerina appare uno scatto in compagnia della madre: “Sei la mia migliore amica, sono così fortunata a chiamare questa donna superamma! Ti amo!”. Ecco il dolce scatto:

Isobel Kinnear ad Amici 22

L’esibizione di stasera ha promesso di sciogliere i cuori di tutto il pubblico: sarà un’esibizione a cui Isobel e la maestra di ballo, Alessandra Celentano, lavorano da molti mesi. Non hanno lasciato trapelare molti spoiler, ma potrebbe esserci un tributo all’Australia e un messaggio per il suo paese e la sua famiglia. Siete pronti a commuovervi con la sua esibizione?