Isola dei Famosi 2022, Blind viene squalificato? Cosa sta succedendo

Sta facendo discutere (e non poco) l’assenza di questi giorni in Honduras di Blind, il cantante e naufrago dell’Isola dei Famosi che da ore ha lasciato la Palapa per ‘accertamenti medici’. E che, insieme a Guendalina Tavassi, è finito spesso in infermeria. Ora, però, la domanda dei telespettatori è solo una: il giovane rischia la squalifica per la sua assenza prolungata? E cosa accadrà in puntata stasera?

Come sta Blind dopo l’infezione cutanea all’Isola dei Famosi

Da giorni Blind non è presente sull’isola. Il motivo? Un’infezione cutanea e la decisione del programma di tenerlo sotto osservazione per evitare scottature, contatti con la sabbia e l’acqua.

“Blind non è stato bene e il malore è dovuto a un’infezione cutanea – ha detto l’inviato Alvin nel corso dell’ultima puntata – ho parlato con i dottori e preferiscono tenerlo lontano per tre giorni. Ovviamente non è nulla di grave, tutto è sotto controllo. L’ho incontrato personalmente e mi ha detto di essere dispiaciuto per questo”.

E ora, visto che è assente da tempo, i telespettatori si domandano se il cantante sia a rischio squalifica, proprio come è successo in passato ad Elisa Isoardi, che aveva dovuto lasciare il gioco per un problema all’occhio. O come è accaduto a Patrizia Bonetti, che non ha fatto in tempo ad arrivare in Honduras che è dovuta risalire sull’aereo per via di un incidente avvenuto durante la prova del fuoco. Questo, però, molto probabilmente non accadrà con Blind perché su Instagram è arrivata la buona notizia: il cantante sta meglio e oggi rientrerà in gara.