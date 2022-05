Isola dei Famosi 2022, cambia la programmazione: ecco quando va in onda la prossima settimana

Ancora novità in Honduras e per il reality l’Isola dei Famosi. Dopo la decisione di slittare la puntata del giovedì al venerdì, ora i telespettatori dovranno fare i conti con l’ennesimo cambio di programmazione, che prenderà il via proprio dalla prossima settimana. L’adventure game, che sta appassionando milioni di telespettatori, verrà trasmesso una sola volta, non ci saranno quindi due appuntamenti.

L’Isola dei Famosi 2022 andrà in onda solo il lunedì

Come ha anticipato TvBlog, l’Isola dei Famosi si concluderà alla fine di giugno, ma pare che l’azienda abbia rivisto un po’ i giorni della messa in onda. Da qui, quindi, la decisione, di collegarsi in diretta con l’Honduras solamente il lunedì: questo accadrà dal prossimo 9 maggio, quindi non ci sarà più il classico doppio appuntamento settimanale. Sempre salvo cambiamenti e colpi di scena, che sono dietro l’angolo!

Quando sbarcano in Honduras le nuove concorrenti?

Molto probabilmente, stando alle anticipazioni, questa sera in Honduras sbarcheranno le tre nuove concorrenti già annunciate. Stiamo parlando di Maria Laura De Vitis, la neo vincitrice de La Pupa e il Secchione, di Mercedesz Henger, già volto noto del reality, e della Bona Sorte Fabrizia Santarelli. Come reagiranno gli altri naufraghi, stremati dalla fame e dalla stanchezza?