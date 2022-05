Maria Laura De Vitis naufraga: da La Pupa e il Secchione all’Isola dei Famosi

Dalla Pupa e il Secchione all’Isola dei Famosi in Honduras il passo per Maria Laura De Vitis è stato davvero breve. Neanche il tempo di godersi la vittoria, che ha ottenuto pochi giorni fa, che l’ex pupa deve rifare le valigie e partire alla volta di una nuova avventura, quella che la vedrà sbarcare presto sulla Playa insieme agli altri naufraghi. Ad annunciarlo è stata proprio lei, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

Maria Laura De Vitis è già in Honduras

Maria Laura De Vitis, che ha trionfato a La Pupa e il Secchione con il suo compagno Edoardo, è già in Honduras. Qui sta aspettando il momento giusto per approdare in Palapa, dove farà la conoscenza degli altri naufraghi. Come reagiranno? D’altra parte, il suo ingresso non è l’unico, perché ne sono già stati annunciati due. Insomma, gli equilibri vacilleranno, questo è poco ma sicuro!

Fabrizia Santarelli e Mercedez Henger all’Isola dei Famosi 2022?

Oltre a Maria Laura De Vitis, in Honduras arriveranno altre due concorrenti, già annunciate dalla padrona di casa Ilary Blasi. Stiamo parlando di Fabrizia Santarelli, modella e meglio conosciuta come Bona Sorte nel programma Avanti un altro di Paolo Bonolis, e Mercedez Henger, già volto conosciuto del reality. Insomma, due donne dal fisico statuario e dal carattere forte, entrambe single: troveranno l’amore lì, sulla Playa dell’Isola?