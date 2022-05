Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato tra Clemente, Nick e Nicolas?

Dopo l’eliminazione definitiva di Ilona Staller, che ha dovuto riprendere lo ‘zaino’ e tornare in Italia, e quella ‘provvisoria’ di Estefania Bernal, che ha dovuto fare i conti con la presenza in Honduras di Beatriz, l’ex fidanzata (non proprio ex) di Roger Balduino, questa sera torna l’appuntamento del venerdì con l’Isola dei Famosi. Il reality, che da settimane sta appassionando i telespettatori, si sta facendo sempre più duro: tra prove, sfide, stanchezza e mancanza di cibo. Ma chi verrà eliminato?

Chi si salverà tra Clemente Russo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis? Le percentuali

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, ci sono tre concorrenti, tutti uomini. Stiamo parlando di Clemente Russo, che è stato spesso protagonista di liti e dibattiti con la moglie Laura, di Nick Luciani e dell’attore romano Nicolas Vaporidis, che non è certo visto bene da molti degli altri naufraghi. Chi di loro tre verrà eliminato?

Stando ai primi sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, il pubblico sembrerebbe essere intenzionato a salvare Nicolas Vaporidis, che ha ottenuto il 52.15% di preferenze. A seguire Nick Luciani (con oltre il 41%), mentre in ultima posizione Clemente Russo. Il pugile dovrà sbarcare su Playa Sgamada?

Nuove concorrenti sbarcheranno stasera in Honduras?

In attesa di capire chi verrà eliminato e cosa succederà su Playa Sgamada, lì dove vivono Licia Nunez ed Estefania, è molto probabile che questa sera arrivino in Honduras due nuove concorrenti, già annunciate. Stiamo parlando di Mercedesz Henger, volto noto del reality, e Fabrizia Santarelli, la Bona Sorte di Paolo Bonolis. Con il loro approdo faranno vacillare gli equilibri, già precari?