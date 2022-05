Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino è indeciso: ‘Non so chi scegliere tra Estefania e Beatriz’

Pensava di aver chiuso con il passato, di essersi buttato alle spalle la storia d’amore con Beatriz Marino e in Honduras, sull’Isola dei Famosi, ha conosciuto la modella Estefania Bernal. Tra baci passionali e carezze, ma la presenza della relazione precedente si fa ingombrante. Ora ancora di più per Roger Balduino, il modello brasiliano che da qualche giorno sta convivendo sulla Playa con l’ex compagna, sbarcata lì durante la scorsa puntata. Ed ecco che l’amore per Estefania, nato da poco, inizia a vacillare.

Roger Balduino tra Estefania e Beatriz: stasera il confronto all’Isola dei Famosi

Nelle scorse settimane Beatriz, in studio a Milano, ha sempre sostenuto che la sua storia d’amore non fosse realmente mai finita. Convinta, però, che Roger continuerebbe scegliere lei: “Se dovesse rivedermi, sceglierebbe me al posto di Estefania”. E a quanto pare, a conti fatti, aveva ragione. Il modello, infatti, in queste ore è molto confuso: l’ex fidanzata è sbarcata in Honduras, Estefania, invece, è stata eliminata ‘provvisoriamente’ e ora vive con Licia Nunez su Playa Sgamada, lontana dal suo Roger. Che non sembra certo sentire così tanto la mancanza. Anzi, il brasiliano, alla domanda di Guendalina Tavassi, su chi sceglierebbe tra le due donne, ha risposto: “Ci devo pensare”.

Come reagirà a queste dichiarazioni la modella argentina, Estefania Bernal, che per il momento è all’oscuro di tutto? Lo scopriremo questa sera nel corso di un’altra scoppiettante e imperdibile puntata dell’Isola dei Famosi!