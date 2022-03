Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato giovedì 24 marzo: nomination, cosa è successo ieri sera

Ha debuttato pochissimi giorni fa, ma l’Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura di Canale 5, sta già appassionando milioni di telespettatori. Alla conduzione, ancora una volta, Ilary Blasi, mentre in Honduras è ritornato, nei panni dell’inviato, Alvin: in studio, a Milano, per commentare le gesta dei naufraghi due opinionisti pungenti, che non le mandano certo a dire, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Dopo l’eliminazione flash di Jovana e Roger, a rischio altre tre coppie, proprio ora che il gioco è appena iniziato. Ma chi è stato eliminato?

Isola dei Famosi 2022, le coppie in nomination: chi è stato eliminato ieri

Jovana e Roger sono stati eliminati nel corso della prima puntata. O meglio, questo è quello che pensano i naufraghi: in realtà la bella modella e il sex symbol brasiliano son sbarcati su Playa Sgamada e qui stanno dando il meglio di sé. Il web infatti sta impazzendo alla vista dei due fisici scultorei, mentre i concorrenti lì, in Honduras, iniziano a sentire le prime mancanze. Riusciranno a resistere?

Al televoto, invece, per la puntata di giovedì 3 coppie. La prima è quella che si è formata da poco e che vede protagonisti Floriana Secondi, diretta e schietta, e Antonio Zequila, che si definisce coraggioso, tenace, e lungimirante. Oltre che amante delle donne. A rischio anche Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina, sempre positiva e allegra, e Marco Melandri, il campione di Moto GP testardo e determinato. Infine, rischiano di tornare in Italia Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, che già hanno fatto divertire tutti, ancora prima di arrivare a Cayo Cochinos. Chi di loro è stato eliminato?

Nomination e quando va in onda la prossima puntata dell’Isola

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 28 marzo, sempre in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che il surviving game ha anche uno spazio nel daytime di Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.40. Ma non solo. Su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre, sarà possibile seguire le avventure dei naufraghi: dal lunedì al venerdì alle 21, alle 16 e alle 20.30, mentre domenica alle 6.