Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato ieri sera: concorrenti in nomination, data prossima puntata

Tra polemiche, dubbi, fraintendimenti, mancanza di cibo e stanchezza l’avventura dei naufraghi in Honduras continua e il reality, l‘Isola dei Famosi, terrà compagnia al pubblico fino al prossimo 27 giugno, quando verrà decretato il vincitore. Ma cosa è successo venerdì 20 maggio? Chi dei concorrenti è stato eliminato? E chi è dovuto rientrare definitivamente in Italia?

Chi è stato eliminato tra Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, due naufraghi, sicuramente due grandi protagonisti di questa edizione. Stiamo parlando di Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis, entrambi a modo loro vicino a Edoardo Tavassi. Da una parte una delle ultime arrivate che sta facendo discutere molto per la sua presunta relazione in Italia, dall’altra un leader indiscusso, un grande personaggio che non ha certo mai avuto paura di dire la sua davanti a tutti. Chi è stato eliminato?

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada

Dopo il rientro in gioco di Estefania Bernal e Marco Cucolo che da Playa Sgamada sono ritornati su quella ‘ufficiale’, questa sera molto probabilmente Ilary Blasi aprirà un televoto flash, l’ennesimo. E i protagonisti dell’altra isola, quella di passaggio, saranno tutti a rischio eliminazione. Chi tra Licia Nunez, Fabrizia Santarelli e Blind dovrà lasciare definitivamente il gioco e tornare in Italia?

Quando va in onda la prossima puntata

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 23 maggio, sempre in prima serata su Canale 5. Ma ricordiamo che l’avventura dei naufraghi si può seguire nei vari daytime, da Canale 5 a Mediaset Extra.