Isola dei Famosi 2022, Cucolo si ritira dal programma: ecco perché

Chi ha attentamente osservato il daytime dell’Isola dei Famosi di ieri, mercoledì 8 giugno, avrà sicuramente notato l’assenza di Edoardo Tavassi e Marco Cucolo. I due, infatti, sono stati portati in infermeria per degli accertamenti. Sembrerebbe che, a causa di alcuni seri problemi di salute, il fratello di Guendalina Tavassi abbia lasciato l’Isola ma solo momentaneamente. Mentre Marco Cucolo si sarebbe proprio ritirato.

Marco Cucolo ritirato

Per motivi di salute Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente il programma. Ad annunciarlo il profilo Instagram ufficiale dell’Isola. Dopo l’ultima puntata e l’episodio con Edoardo Tavassi i due hanno avuto alcuni problemi di salute che non gli permettono la normale permanenza all’interno dello show. Purtroppo infatti, Cucolo non potrà più gareggiare.