Isola dei Famosi 2022: intrusi invadono la spiaggia dei naufraghi, ecco chi sono

Ha dell’incredibile quanto successo poche ore fa in Honduras: degli intrusi sono entrati in contatto con alcuni dei naufraghi de L’Isola dei Famosi. Sono in arrivo seri provvedimenti? Vediamo cosa è successo.

Inaspettato arrivo di alcuni intrusi: cosa è successo in Honduras

Nelle scorse ore, il noto sito Anticipazioni Tv, ha parlato di una vicenda accaduta proprio sulla spiaggia dei naufraghi. Alcuni telespettatori si sarebbero accorti, grazie ad una scena sicuramente ripresa per sbaglio, della presenza di alcuni estranei. Alcuni dei partecipanti al reality sarebbero entrati in contatto con loro e, per questo motivo, la produzione è stata costretta a intervenire e a intromettersi.

Chi sarebbero questi “estranei”?

Alcuni siti di gossip riportano che gli estranei approdati sull’Isola potrebbero essere i partecipanti di Supervivientes, ovvero la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, iniziata proprio qualche giorno fa. Si vocifera infatti che i concorrenti spagnoli, per pescare, si siano allontanati troppo senza accorgersene.

Dato che c’è stato un contatto con delle persone di fatto fuori dal reality, sono in arrivo pesanti provvedimenti da parte della produzione?

Provvedimenti in arrivo?

Anche se questo incontro è stato del tutto casuale alcuni naufraghi potrebbero essere puniti. L’avvicinamento tra i concorrenti italiani e quelli spagnoli è stato senza dubbio involontario. I naufraghi di Supervivientes potrebbero essere richiamati a causa del loro allontanamento improvviso dalla loro spiaggia.

Non ci cresta che seguire la prossima puntata de L’Isola dei Famosi per scoprirlo!

Leggi anche: Isola dei famosi 2022: Guendalina e Blind in infermiera per accertamenti medici