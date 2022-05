Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato stasera: sondaggi, percentuali e anticipazioni 13 maggio 2022

Dopo quella che sembrava essere una ‘pausa’, l’azienda ha fatto dietro front e la puntata dell’Isola dei Famosi, contro ogni aspettativa, andrà in onda anche stasera, per il classico appuntamento del venerdì. Tra mancanza di cibo, incomprensioni, polemiche e stanchezza, l’avventura dei naufraghi in Honduras continua e per i più forti e coraggiosi lo sprint è fino al 27 giugno, giorno della finale. Ma cosa succederà nella puntata di oggi? E chi dei concorrenti è a rischio eliminazione e dovrà sbarcare su Playa Sgamada?

Quali sono i 4 naufraghi a rischio eliminazione

Sono quattro i naufraghi al televoto e, quindi, a rischio eliminazione. Stiamo parlando di Marco Cuculo, della sua fidanzata Lory Del Santo, di Edoardo Tavassi e della nuova arrivata, fresca di vittoria a La Pupa e il Secchione, Marialaura De Vitis. Chi di loro verrà salvato dal pubblico? E chi, invece, dovrà sbarcare su Playa Sgamada e sperare, poi, di ritornare in gioco?

Chi viene eliminato tra Marco Cuculo, Lory Del Santo, Edoardo Tavassi e Marialaura De Vitis

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Edoardo Tavassi con oltre il 45% di preferenze, a seguire Lory Del Santo. A rischio, invece, Marialaura de Vitis (20.75%) e Marco Cuculo, che non riesce a raggiungere neppure il 10%. Sarà lui a dover lasciare la Palapa stasera?

Il bacio tra Marialaura e Alessandro all’Isola dei Famosi

Questa sera, molto probabilmente, si parlerà del rapporto tra Marialaura e Alessandro. Tra i due, per gioco, è scattato anche un bacio e in un momento di sconforto del ragazzo, stanco e provato, la bella ex pupa è arrivata in suo soccorso. Con parole dolci che gli hanno dato forza e coraggio. Nascerà un nuovo amore? E come reagirà mamma ‘chioccia’ Carmen?