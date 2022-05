Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato venerdì 13 maggio: sondaggi, percentuali e anticipazioni della puntata

Dopo l’eliminazione ‘provvisoria’ di Laura Maddaloni, che ha perso al televoto con Lory Del Santo e che è sbarcata su Playa Sgamada, dove è stata raggiunta anche dall’ultima arrivata Fabrizia Santarelli, domani torna l’appuntamento del venerdì con l’Isola dei Famosi. Dopo la decisione di far slittare la puntata, l’azienda ha pensato bene di fare l’ennesimo dietro front e di andare in onda due volte a settimana, così da accontentare i telespettatori. Ma cosa accadrà? E chi dei naufraghi è a rischio eliminazione?

Marco Cucolo, Edoardo Tavassi, Lory Del Santo e Marialaura De Vitis in nomination

Sono quattro i concorrenti al televoto, quindi a rischio eliminazione. Il pubblico dovrà decidere chi salvare tra Marco Cucolo, il fidanzato di Lory Del Santo che si sta facendo conoscere e apprezzare, Edoardo Tavassi, così divertente e pungente, la new entry e vincitrice de La Pupa e il Secchione Marialaura De Vitis e Lory Del Santo, ancora una volta in nomination. Chi di loro dovrà lasciare la Palapa e sbarca su Playa Sgamada?

Chi viene salvato? I primi sondaggi

Stando ai primi sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, il pubblico sembrerebbe essere intenzionato a salvare Edoardo Tavassi con oltre il 45% di preferenze. A seguire Lory Del Santo (24.56%), Marialaura De Vitis con il 20.49% e in ultima posizione Marco Cucolo, che non riesce a raggiungere il 10%. Sarà lui il prossimo naufrago che dovrà lasciare l’isola e sbarcare su quella Sgamada?

L’eliminazione su Playa Sgamada: chi è a rischio?

Molto probabilmente, Ilary Blasi, che è al timone anche di questa edizione dell’Isola dei Famosi, aprirà un televoto flash su Playa Sgamada. Lì, su quell’isola, vivono Licia Nunez, Estefania Bernal, Clemente Russo, sua moglie Laura Maddaloni e Fabrizia Santarelli: uno di loro dovrà tornare definitivamente in Italia?

Il bacio tra Marialaura e Alessandro all’Isola dei Famosi

In puntata, quasi sicuramente, si parlerà del flirt che pare stia nascendo tra Marialaura e Alessandro, figlio di Carmen di Pietro. Per gioco i due si sono scambiati un bacio, ma mamma Carmen non sembrerebbe essere così d’accordo: lascerà vivere suo figlio? O continuerà a essere presente così, in maniera quasi ossessiva?