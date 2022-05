Isola dei famosi 2022: Guendalina e Blind in infermiera per accertamenti medici

L’Isola dei famosi è iniziata da qualche mese e i problemi di salute non si sono fatti attendere. I diretti interessati sono, questa volta, l’ex gieffina Guendalina Tavassi e il cantante Blind. I due isolani continuano, ormai da diverso tempo, a richiedere degli accertamenti medici per controllare il loro stato di salute

Guendalina e Blind in infermeria

I due naufraghi, stando ai vari gossip, si troverebbero in infermeria per dei controlli. La puntata del daytime di ieri, infatti, si è aperta con la rivelazione “Blind e Guendalina sono assenti per accertamenti medici”. I fan dell’ex gieffina si sarebbero preoccupati non vedendola presente nei vari collegamenti su Canale 5, soprattutto perché non trapelano notizie sul suo stato di salute.

Per avere notizie sullo stato di salute dei due isolani bisognerà seguire la puntata del daytime di oggi se non addirittura la diretta della nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2022.

Il bacio tra Marialaura De Vitis e Alessandro

In attesa delle notizie circa lo stato di salute di Guendalina e Blind i battibecchi sull’Isola non si sono fatti mancare. Nelle ultime ore, infatti, se le sono dette di santa ragione Roger Balduino e Marco Cucolo.

Litigi ma anche avvicinamenti come per esempio quelli tra Marialaura De Vitis e Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro. Tra i due, per gioco, è scattato un bacio: sarà solo l’inizio di una storia d’amore?

Leggi anche: Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato venerdì 13 maggio: sondaggi, percentuali e anticipazioni della puntata