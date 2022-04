Isola dei Famosi 2022, invasione di granchi e maltempo in Honduras. Alvin: ‘Giorni difficili’

Che dopo la pioggia ci sia sempre il sole, forse, non è sempre vero. E lo sanno bene i naufraghi dell‘Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura che stasera tornerà in onda, su Canale 5, con una nuova e imperdibile puntata. I concorrenti, sia quelli di Playa Accopiada che quelli di Playa Sgamada, nelle ultime ore hanno dovuto fare i conti con una tempesta, l’ennesima ondata di maltempo e…con l’invasione di granchi sulla spiaggia. Come se non bastassero i fastidiosi ‘mosquito’.

Cosa sta succedendo all’Isola dei Famosi

Dopo prove estenuanti e la mancanza di cibo, che si fa sentire giorno dopo giorno, su Cayos Cochinos si è abbattuto il maltempo. Ancora una volta. “Situazione metereologica non bella oggi, piove, non smette. Giornata impegnativa anche per i naufraghi, si prevedono giorni difficili“ – ha commentato l’inviato del reality, Alvin, che si trova in Honduras. Poi tanto di foto su Instagram e il commento ironico per incitare il sole con la danza: servirà? O bisogna sperare in un miracolo?

Maltempo in Honduras sì, ma anche l’attacco notturno dei granchi che preoccupa sempre di più i concorrenti. Come se non bastassero tutte le difficoltà che stanno vivendo sull’isola, lì dove i naufraghi hanno deciso di mettersi alla prova, di lottare per la sopravvivenza.

Le anticipazioni di stasera

In attesa di capire cosa ne ‘sarà’ dei concorrenti, una certezza c’è: stasera andrà in onda un’altra e imperdibile puntata. Sono due le coppie al televoto, quindi a rischio eliminazione: quella formata da Clemente e Floriana e quella che vede al centro Nicolas e Ilona. Chi di loro dovrà lasciare il gioco? E non solo. Ilary Blasi questa sera comunicherà una notizia importante, quanto sconvolgente per loro: le coppie verranno ‘sciolte’ e ognuno dovrà giocare singolarmente. Come reagiranno i concorrenti di questa edizione?