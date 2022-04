Isola dei Famosi, anticipazioni puntata 11 aprile 2022: nomination, televoto, ospiti, le coppie si dividono

Come ogni lunedì i fan possono tirare un sospiro di sollievo perché su Canale 5 andrà in onda un’altra e imperdibile puntata dell’Isola dei Famosi, il reality che da sempre appassiona milioni di telespettatori. Tra eliminazioni, televoti flash, confronti accesi e mancanza di cibo, che si fa sentire sempre di più, cosa succederà stasera in studio? E quali prove dovranno superare i naufraghi, che si trovano in Honduras? Al timone, come sempre, Ilary Blasi, con lei in Italia i due opinionisti pungenti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Le coppie ‘scoppiano’

Quella di stasera sarà una puntata ‘memorabile’ perché, stando alle anticipazioni, le coppie verranno divise e tutti i naufraghi gareggeranno come se fossero concorrenti singoli, gli uni contro gli altri. Come reagiranno? E come la prenderà soprattutto Guendalina Tavassi, che aveva dichiarato di non volersi separare mai dal fratello Edoardo? Per lei, sicuramente, sarà un duro colpo. Playa Accoppiada esisterà ancora o verrà chiusa definitivamente?

Il televoto e le coppie in nomination

Al televoto due coppie. Rischiano, infatti, l’eliminazione Ilona Staller e Nicolas Vaporidis, loro due che prima gareggiavano con Roger Balduino ed Estefania, e la coppia che vede protagonisti Clemente Russo e Floriana Secondi, quella che si è formata un po’ di giorni fa su Playa Sgamada. Chi di loro rischia grosso? E ci sarà un’eliminazione definitiva anche su Playa Sgamada?