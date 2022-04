Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato lunedì 11 aprile: le coppie al televoto, sondaggi e le anticipazioni di stasera

Dopo l’eliminazione ‘provvisoria’ di Lory Del Santo e Marco Cucolo, che sono sbarcati su Playa Sgamada, e quella definitiva di Roberta Morise, che a poche settimane dall’inizio ha dovuto lasciare il gioco e rientrare in Italia, questa sera cosa succederà all‘Isola dei Famosi? Chi è a rischio?

Chi si salva tra Ilona Staller e Nicolas Vaporidis e Clemente Russo e Floriana Secondi

Al televoto due coppie. Rischiano, infatti, l’eliminazione Ilona Staller e Nicolas Vaporidis, loro due che prima gareggiavano con Roger Balduino ed Estefania, e la coppia che vede protagonisti Clemente Russo e Floriana Secondi, quella che si è formata un po’ di giorni fa su Playa Sgamada. Chi di loro rischia grosso?

Sondaggi e percentuali

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Isola Famosi Forum Free, il pubblico sembrerebbe essere intenzionato a salvare Ilona Staller, meglio conosciuta come ‘Cicciolina’, e l’attore Nicolas Vaporidis (con il 65.23%). Rischierebbero, invece, l’eliminazione il pugile Clemente Russo e Floriana Secondi. Sarà davvero così? Dovranno ritornare su Playa Sgamada o per loro il biglietto è per l’Italia?

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada

Due coppie al televoto sì, ma anche una possibile eliminazione definitiva su Playa Sgamada. Dopo l’addio di Antonio Zequila e Roberta Morise, chi dovrà abbandonare il gioco? Ricordiamo che lì, su quell’isola, i concorrenti sono: Laura Maddaloni, Blind, Lory Del Santo, Marco Cucolo e Jovana.

Le anticipazioni di lunedì 11 aprile: le coppie si ‘dividono’

Eliminazioni, televoto, contrasti accesi e mancanza di cibo sempre più forte. Ma non solo. Questa sera, molto probabilmente, le coppie verranno divise e tutti i concorrenti inizieranno a giocare singolarmente. Quindi, con ogni probabilità Playa Accoppiada verrà chiusa: come reagiranno i naufraghi di questa edizione?