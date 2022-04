Isola dei Famosi 2022, Jovana Djordjevic spiega perché ha lasciato l’isola: ‘Ho avuto un problema al seno’

Era riuscita da poco a rientrare in gara, su Playa Accoppiada, ma il periodo di gloria per Jovana Djordjevic, modella e moglie del famoso calciatore, è durato poco: la bella naufraga, infatti, una settimana fa ha dovuto lasciare il reality, l’Isola dei Famosi, e tornare in Italia. Il motivo? Un problema di salute, ma niente di grave. Almeno così, lo aveva definito l’inviato Alvin, che aveva annunciato l’assenza della concorrente in Palapa.

Che problema di salute ha Jovana Djordjevic?

Jovana lunedì scorso, in tutta la bellezza, è intervenuta – seppur per pochi minuti – nel corso della diretta dell’Isola dei Famosi. Ha lasciato l’Honduras, è rientrata in Italia e su Instagram, ai suoi oltre 360 mila followers, ha spiegato perché ha dovuto abbandonare il gioco, lei che fin da subito si è mostrata come una guerriera.

“Ho avuto un piccolo pezzo di filo dall‘operazione al seno che ho fatto alcuni anni fa e un punto era fuori (a causa della perdita di peso). Sono andata dal dottore – ha spiegato la bella modella – perché ho volevo che si tirasse fuori. Quello che non mi aspettavo era il risposta del chirurgo locale, che mi diceva che doveva tagliarmi con almeno 2 punti e che dovevo riposare almeno 5 giorni dopo, prendere l’antibiotico ecc… Non ero d’accordo con lui perché sapevo che si può fare senza tagli inutili, quindi ho detto che volevo rimanere come sono senza fare un “intervento” (il rischio di infezione era alto anche lì, con il tempo e le condizioni in cui vivevamo). Non volevano alcun rischio e ho avuto una scelta: restare e fare l’operazione o lasciare il gioco”.

Jovana, quindi, ha dovuto abbandonare l’Honduras, salutare gli amici e rientrare in Italia per quel piccolo problema al seno, che ha poi risolto subito, in pochi istanti.

“Ovviamente, ho scelto l’altra opzione. Appena arrivata a Milano sono andata direttamente dal chirurgo di mia fiducia che ha preso il filo in meno di 10 secondi SENZA tagli, medicine ecc. Ero pronta per tornare subito in Honduras ma quello non è stato possibile. Quindi, questo è stato il motivo per cui sono andata via. Non mollo mai, la mia personalità non me lo permetterebbe. Io sono una che sempre va avanti! Sono andata per vincere, non per tornare, ma alcune cose sono più grandi di te… Comunque, questa è stata una delle esperienze più difficili e belle che abbia mai avuto e sono felice di averla vissuta la possibilità di provare almeno, però sono anche molto triste perché ho lasciato il gioco così presto, ci tornerei subito se fosse possibile”.

Nel post lunghissimo, con tanto di foto e video della sua breve e intensa esperienza all’Isola, Jovana ha ringraziato tutti quelli che l’hanno supportata, che hanno creduto in lei. E che, forse, avrebbero voluto vederla fino alla fine. Ma questo, purtroppo, non è più possibile.

Quando va in onda l’Isola dei Famosi?

Intanto, per i fan c’è una bella notizia perché l’Isola dei Famosi non smette mai di sorprendere e la prossima puntata andrà in onda proprio domani, venerdì 22 aprile. Doppio appuntamento, quindi, anche per questa settimana, ma la puntata del giovedì ‘salta’ per via della messa in onda di Supervivientes, la versione spagnola del reality. Quella italiana, però, terrà compagnia al pubblico domani, in diretta!