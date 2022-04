Isola dei Famosi 2022, salta l’appuntamento del 21 aprile: ecco perché e quando va in onda la prossima puntata

Dopo la puntata di Pasquetta, i telespettatori dovranno fare a meno del classico appuntamento del giovedì con l‘Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura che da settimane, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Cosa è successo? E perché slitta la puntata?

Il cambio di programmazione dell’Isola dei Famosi 2022

Il programma, come già anticipato, dovrà fare i conti con un cambio del palinsesto perché dovrà cedere il passo al ‘suo rivale’, Supervivientes, la versione spagnola del gioco. Il reality, infatti, debutterà giovedì 21 aprile e per l’occasione Mediaset ha deciso di fare un passo indietro e di trasmettere, per quella serata, un film. E non l’Isola dei Famosi.

Le puntate del giovedì in differita: perché

Ma questa non è certo l’unica novità. L’Isola dei Famosi in Italia, per il solo appuntamento del giovedì, andrà in onda in differita: questo vuol dire che le puntate saranno registrate nel corso del pomeriggio stesso, così da lasciare la Palapa libera per gli spagnoli e il televoto, come accadeva anche l’anno scorso, verrà chiuso prima e non nel corso della puntata. L’appuntamento del lunedì sera, invece, resterà in diretta.