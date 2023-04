Isola dei Famosi 2023, chi è stato eliminato ieri tra Helena e Predolin? Nomination di lunedì 24 aprile 2023

Ha preso il via da poco, il percorso è ancora lungo, ma l‘Isola dei Famosi, reality tutto all’insegna dell’avventura di casa Mediaset, sta già appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. La scorsa settimana i naufraghi sono arrivati in Honduras, si sono lanciati dall’elicottero e hanno iniziato il loro gioco. Fatta di sacrifici, mancanza di cibo, continue gare e lotta per la sopravvivenza, lì dove la natura comanda e sovrasta ogni cosa. Ma cosa è successo nella seconda puntata di lunedì 24 aprile? Qualche naufrago è stato eliminato?

Chi è stato eliminato tra Helen e Marco Predolin all’Isola dei Famosi

Dopo la presentazione dei naufraghi e il lancio dall’elicottero, che tutti hanno affrontato con coraggio, due concorrenti sono finiti subito al televoto. Da una parte la modella, influencer e super sportiva Helena Prestes, che abbiamo imparato a conoscere a Pechino Express (dove ha partecipato in coppia con la vincitrice del GF VIP Nikita Pelizon), dall’altra Marco Predolin, noto conduttore e personaggio televisivo. Chi di loro ha dovuto lasciare l’isola? C’è stato un colpo di scena?

Naufraghi al televoto, data prossima puntata

Non esiste puntata dell’Isola dei famosi senza il televoto. Dopo la divisione in tribù, tra coppie di fatto e coppie che si sono create lì in Honduras, il reality che vede alla conduzione, ancora una volta, Ilary Blasi, che può contare sull’aiuto degli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria e del supporto di Alvin, storico inviato, sta appassionando il pubblico. Ma chi dei naufraghi è finito dritto al televoto e rischia l’eliminazione?

L’Isola dei Famosi non va in onda lunedì 1 maggio 2023

L’Isola dei Famosi si ferma e lunedì 1 maggio, in occasione della Festa dei lavoratori, non andrà in onda. Prima pausa, quindi, per il reality targato Mediaset. Ilary Blasi e i suoi naufraghi, tra continue lotte per la sopravvivenza, mancanza di cibo e prove leader, ritorneranno in tv, sul piccolo schermo, martedì 2 maggio, sempre su Canale 5. E in diretta!