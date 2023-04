Isola dei Famosi 2023, anticipazioni stasera 24 aprile 2023: ospiti, televoto, eliminati

Dopo aver visto tutti i naufraghi lanciarsi dall’elicottero e dopo la divisione dei concorrenti in tribù, l’Isola dei Famosi 2023 è entrata nel vivo. E nonostante sia trascorsa solo una settimana dal debutto di questa nuova edizione, che vede ancora una volta alla conduzione Ilary Blasi, il programma sta già appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. In una location da sogno, in Honduras, gli ‘isolani’ stanno cercando di abituarsi alle nuove regole e leggi della natura, che domina e comanda su tutto: tra mancanza di cibo, fuoco da accendere, animali, primi contrasti e confidenze. Ma cosa succederà nella seconda puntata di stasera, lunedì 24 aprile? Chi dei concorrenti dovrà lasciare la Palapa, salutare gli amici e Alvin, storico inviato?

Helena Prestes e Marco Predolin stasera al televoto, chi si salva

Due i concorrenti già finiti al televoto. Stiamo parlando della modella e super sportiva Helena Prestes, che abbiamo già visto agguerrita a Pechino Express in coppia con la vincitrice del GF VIP Nikita Pelizon, e di Marco Predolin, conduttore televisivo e radiofonico di successo. Chi di loro due dovrà lasciare l’Honduras? Sarà un’eliminazione definitiva o ci saranno colpi di scena? D’altra parte all’Isola dei famosi, come dice spesso la padrona di casa Ilary Blasi, tutto può cambiare. E da un momento all’altro, quando meno ce lo aspettiamo.

Stando ai primissimi sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Helena Prestes, con quasi il 70% di preferenze. A rischio, invece, Marco Predolin con il 30.43%. Ma sarà davvero così?

Le confidenze di Cristina Scuccia, le prime mancanze

E se da una parte c’è il televoto aperto, dall’altra Ilary Blasi cercherà di andare a fondo e di conoscere (e far conoscere al pubblico) meglio i concorrenti. In questa prima settimana sull’isola c’è chi, come Cristina Scuccia (ex Suora) si è confidata e raccontata a cuore aperto. E chi, come Claudia, già sente la mancanza di casa. Ma non mancheranno le prove immunità, le sfide per la ricompensa e per eleggere il nuovo leader.