Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia al suo amore: ‘Dimmi che ci sei, mandami un segnale’

L’edizione 2023 de l’Isola dei Famosi è ormai entrata nel vivo e, senza dubbio, una delle concorrenti maggiormente chiacchierate è Cristina Scuccia, nota ai più per il suo passato da religiosa come “Suor Cristina”. Ora, la donna torna a parlare del suo nuovo amore, una persona della quale al momento non si conosce il nome. Il loro legame è nato poco prima dell’avventura della naufraga all’Isola e la donna, nonostante sia sia esposta, non ha mai svelato la precisa identità della persona che ha nel cuore. Tuttavia, nel corso di questi giorni sono emersi in merito maggiori dettagli.

Cosa sappiamo dell’amore di Cristina Scuccia, naufraga dell’Isola dei Famosi 2023

Come dicevamo, nel corso di questi giorni sono emersi nuovi dettagli sulla relazione tra la Scuccia e questa persona. In particolare è emerso che i due convivono in una casa insieme ad altre persone e che si sarebbero già detti “ti amo”. Chiamata nella Palapa, luogo in cui si svolgono le nomination, da Ilary Blasi la naufraga è apparsa emozionata ed anche imbarazzata. È lei stessa, infatti, a dire di provare un senso di pudore: “Parlarne apertamente è una faticaccia, sento ancora il senso del pudore”, ammette alla conduttrice la quale, dal canto suo, confessa poi di non essere riuscita a rintracciare questa persona nonostante i numerosi tentativi da lei effettuati nel corso della settimana.

La delusione e l’intervento dell’opinionista

Parole quelle della conduttrice che gettano sulla naufraga un velo di delusione: “Ho chiesto allo spirito dell’Isola un segnale… Ma capisco il motivo di tale mancanza, non era previsto che io parlassi di questo, quindi probabilmente l’altra persona non si sente pronta a farlo. Certo che se arrivasse un segnale mi darebbe abbastanza carica. Io sto qua amore, e spero che tu sia ancora lì!”. Poi in studio, interviene l’opinionista Luxuria che sprona la ragazza a fare un appello maggiormente accurato, al fine di venire a capo d ella soluzione di quello che pare essere a tutti gli effetti un “giallo”.