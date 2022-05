Isola dei Famosi, addio all’amato opinionista: sta per passare alla concorrenza su TV8

Squadra che vince non si cambia. Così dovrebbe essere, ma a quanto pare il reality l‘Isola dei Famosi è pronto a stravolgere le carte perché, stando almeno alle prime indiscrezioni e voci, pare che un opinionista sia pronto a lasciare Mediaset per sbarcare su TV8. Stiamo parlando di Nicola Savino, che forse potrebbe approdare su un’altra rete e lasciare quindi il ruolo da opinionista, che ora sta portando avanti al fianco di Ilary Blasi e Vladimir Luxuria.

Nicola Savino lascia l’Isola dei Famosi?

Stando a quanto ha riportato il portale Pipol Tv, pare che Nicola Savino sia pronto a lasciare Mediaset per affrontare una nuova avventura, sempre sul piccolo schermo. Dalla conduzione delle Iene all’opinionista all’Isola dei Famosi, il conduttore sarebbe pronto a dire addio al reality e questo dispiacerà sicuramente al pubblico, ai telespettatori che si sono affezionati a lui che da mesi sta commentando le avventure dei naufraghi in Honduras.

Nuovo programma su TV8 con Caterina Balivo

Pare che per Nicola Savino siano già pronti due format diversi su TV8. Il primo dovrebbe essere uno show in prima serata, mentre il secondo sarebbe un reality show. E non sarà certo l’unico conduttore a sbarcare su un’altra rete: anche Caterina Balivo ha lasciato la Rai e presto debutterà in un dating show ‘Chi vuole sposare mia mamma?’. Insomma, le novità non mancheranno!