Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni lascia il gioco? Ecco cosa sta succedendo

Sta facendo un bellissimo reality, si sta mettendo in gioco, sempre alla prova e molti telespettatori si sono affezionati a lui. Stiamo parlando di Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro, che si sta rivelando un grande protagonista dell‘Isola dei Famosi, ma i colpi di scena non mancano e la permanenza del ragazzo in Honduras sembra essere in bilico. Lui che potrebbe essere un possibile vincitore, forse in finale non riuscirà ad arrivare.

“Alessandro Iannoni non vuole firmare il contratto di prolungamento”

Stando a quanto ha rivelato l’esperta di gossip Deianira Marzano nelle ultime ore, Alessandro Iannoni non sarebbe intenzionato a firmare il contratto di prolungamento perché il programma durerà un mese in più del previsto. E terminerà il 27 giugno, giorno in cui verrà decretato il vincitore. Forse, il naufrago sente nostalgia di casa, è un po’ titubante e ora pare che la produzione, pur di convincerlo, abbia pensato di far volare in Honduras un amico, che avrà il compito di farlo restare in gioco.

Cosa deciderà di fare?

Deianira su Instagram ha scritto: “Domani è l’ultimo giorno per firmare il contratto sull’Isola, per decidere se continuare o meno. In Honduras anche l’amico di Alessandro che non vuole firmare, per convincerlo”. Cosa deciderà di fare, quindi, uno dei protagonisti di questa edizione? Lui che ha deciso di partecipare con la mamma, una presenza ingombrante, per farsi conoscere e ottenere un po’ di indipendenza. Lui che in poco tempo ha dimostrato di essere leale, sincero, simpatico. E che per questo ha tantissimi ‘fan’ ad aspettarlo in Italia e che ora fanno il tifo per lui.