Isola dei Famosi, chi è stato eliminato ieri sera? Nomination e finalisti dopo la semifinale del 16 giugno 2023

Chi è stato eliminato nel corso della semifinale di ieri dell’Isola dei Famosi? E chi, invece, si è aggiudicato un posto nella finalissima del 19 giugno? Queste sono le domande che si rincorrono nelle ultime ore perché i fan del reality show, tutto all’insegna dell’avventura, faticano a tenere a bada la curiosità, soprattutto ora che il viaggio sta per concludersi. Ma cosa è successo venerdì 16 giugno? Chi dei naufraghi ha dovuto lasciare definitivamente l’Honduras? Protagonisti, lo ricordiamo, personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di lasciare a casa, in Italia, ogni lusso per immergersi, a capofitto, in questa avventura. Tra privazioni, cibo che scarseggia e continue discussioni.

Chi è stato eliminato ieri tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato

Dopo l’eliminazione definitiva di Fabio Ricci dei Jalisse, che ha dovuto lasciare l’isola e salutare la moglie Alessandra, due naufraghi sono finiti dritti al televoto. Stiamo parlando di Helena Prestes, la modella brasiliana che continua a discutere di tutti, e di Gian Maria Sainato, che dal canto suo non le manda certo a dire. Chi di loro due è stato eliminato definitivamente? E chi, quindi, ha dovuto rinunciare al sogno della vittoria? Diciamolo subito senza giri di parole. Anzitutto Helena Prestess ha abbandonato la Playa, votata dal 47% dei votanti, ma poi si è giocata tutto con con Nathaly. Non è bastato, perché è stata salvata solamente dal 29% del pubblico, il che significa che è stata costretta ad abbandonare per sempre il gioco, proprio una settimana prima della grande finale. Ma non è tutto, perché anche Caldonazzo è stata eliminata subito dopo, nel contesto della sfida contro Alessandra Drusian dei Jalisse. Infine, Gianmaria ha preferito abbandonare l’Isola a pochi giorni dalla fine dei giochi.

Chi sono i finalisti e quando va in onda la finale

Tra prove continue, sfide e ricompense, l’avventura dei naufraghi in Honduras continua, ma solo con un obiettivo: vincere, arrivare almeno fino alla fine. Oltre a Pamela Camassa, che ha già un posto assicurato nella finale, chi rivedremo lunedì 19 giugno? Ecco i fortunati che si giocheranno il tutto per tutto:

Pamela Camassa

Luca Veltrone

Marco Mazzoli

Andrea Lo Cicero

Cristina Scuccia

La finale del reality show, quello tutto all’insegna dell’avventura, andrà in onda lunedì 19 giugno, sempre in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Ilary Blasi, che potrà fare affidamento sul giudizio preciso, puntuale e spesso ironico dei suoi due opinionisti: Vladimir Luxuria da una parte, Enrico Papi dall’altro. Chi trionferà? Secondo i sondaggi, le preferite sembrerebbero essere Nathaly ed Helena, ma non ci resta che pazientare ancora un po’ per scoprirlo!