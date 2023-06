Isola dei Famosi 2023, scontro tra Helena e Gian Maria: cosa è successo e cosa c’entra Carlo

L’Isola dei Famosi 2023 è entrata nel vivo e i naufraghi si preparano ad affrontare la fase finale del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5 e Mediaset Infinity. Tra le sfide, le prove, le nomination e le eliminazioni, però, non mancano i conflitti e le tensioni tra i concorrenti, che devono convivere su un’isola deserta con poche risorse e molte difficoltà. Tra i protagonisti delle liti più accese ci sono Helena Prestes, la modella brasiliana fidanzata con Carlo Motta, e Gian Maria Sainato, l’influencer che ha fatto coming out come bisessuale durante il programma.

Gian Maria contro Helena: una storia di antipatia e sospetti

I due naufraghi non si sono mai sopportati sin dall’inizio dell’avventura e hanno avuto diversi scontri verbali, spesso per motivi futili o per questioni di strategia. Gian Maria ha sempre accusato Helena di essere una “persona falsa e doppiogiochista”, che cerca di ingraziarsi gli altri concorrenti per arrivare alla finale. In particolare, l’influencer ha espresso più volte i suoi dubbi sulla sincerità della relazione tra la modella e il suo fidanzato Carlo, che l’ha raggiunta sull’isola per una breve visita romantica. Helena dal canto suo ha provato a difendersi, ribadendo il suo amore per il suo compagno e sottolineando che Gian Maria non ha nessun diritto di giudicare la sua vita privata.

Attriti anche con gli altri naufraghi

Non solo Gian Maria. Helena sembra essere diventata il bersaglio preferito degli altri concorrenti, che le rimproverano il suo rapporto con il cibo ma anche il suo atteggiamento pacifico e conciliante. Molti naufraghi infatti la ritengono ipocrita e opportunista, che si avvicina agli altri solo quando le conviene o quando ha bisogno di qualcosa. Inoltre, la modella è stata criticata per non aver salutato nessuno al mattino, cosa che lei ha giustificato dicendo di non sentirsi bene fisicamente ed emotivamente. Per cercare di ristabilire un clima di armonia, Helena ha deciso di offrire uno dei suoi cocchi ai suoi compagni di avventura, ma questi hanno rifiutato di assaggiarlo. L’unico a mostrare un po’ di solidarietà verso la modella è stato Marco Mazzoli, che le ha dato alcuni consigli su come comportarsi con gli altri e su come gestire le sue emozioni.

Mancano poche settimane alla conclusione dell’Isola dei Famosi 2023, che si terrà il 19 giugno 2023: chi riuscirà a conquistare il pubblico e a portarsi a casa il titolo di vincitore del reality? Per scoprirlo, non resta che seguire la prossima puntata del programma, lunedì sera su Canale 5 e Mediaset Infinity, con Ilary Blasi, Vladimir Luxuria, Enrico Papi e Alvin.