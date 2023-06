Isola dei Famosi 2023, Pamela e Lo Cicero contro Helena: ‘Falsa’

Sull‘Isola dei Famosi si abbattono tempeste non solo meteorologiche: tra prove, nomination ed eliminazioni, i concorrenti devono affrontare le difficoltà della vita sull’isola e le dinamiche di gruppo, non sempre pacifiche. Tra i protagonisti di questa settimana ci sono Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero, che hanno avuto un duro confronto con Helena Prestes, accusata di essere falsa e interessata solo al cibo.

Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero contro Helena Prestes: “Falsa e cagnolina bastonata”

L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2023, andata in onda lunedì 5 giugno su Canale 5 e Mediaset Infinity, si è aperta con un acceso diverbio tra Helena Prestes e gran parte dei naufraghi. La modella brasiliana, che si era isolata dal gruppo per diversi giorni, ha tentato di riavvicinarsi agli altri chiedendo un confronto e chiarimento a Lo Cicero, ex rugbista e leader della settimana. Pamela Camassa, che ha preso parte alla scena, non ha creduto alla sincerità di Helena e ha commentato in confessionale: “Che falsità. Ha fatto questo switch da cagnolina bastonata e adesso è peace and love con tutti”. Lo Cicero ha aggiunto: “Perché adesso è sola”. La Camassa si è dimostrata scettica anche riguardo alla volontà di Helena di mangiare con il gruppo, dopo aver ricevuto la dispensa settimanale: “Già sapevo che avrebbe voluto mangiare con noi, perché mangia un po’ di più. Gliel’ho chiesto, lei ha detto di sì e da lì è partita tutta la trafila. Cerchiamo di farle capire che è proprio sbagliato il modo che lei ha di porsi con noi”.

L’ennesima lite per il cibo tra Helena Prestes e Andrea Lo Cicero: “Non me ne fo**e niente”

Helena Prestes ha dato delucidazioni sul suo riavvicinamento al gruppo: “Perdonatemi ma non mi sono sentita a mio agio a mangiare con delle persone che dicono che non parlano con me”. Andrea Lo Cicero le ha risposto: “Sei tu che ti sei fatta la capanna da sola, sei partita male”. Helena ha ribadito il suo bisogno di nutrirsi: “Io peso 54 chili”. A questo punto, Lo Cicero ha perso le staffe urlando: “Ma non me ne fo**e niente, io peso 100 chili e devo mangiare. Ho perso 20 chili”. Pamela Camassa ha calcato ulteriormente dicendo: “Lei pensa al cibo, non gliene frega niente delle persone”. Anche Luca Vetrone ha dato man forte alla Camassa: “Io penso che se tu avessi avuto altri cocchi da mangiare per i fatti tuoi, a quest’ora non saresti qui con noi”. Marco Mazzoli, invece, vedendo Helena Prestes in lacrime, è andato a consolarla e a darle dei consigli.