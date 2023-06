Isola dei Famosi 2023, Helena scoppia a piangere e Mazzoli la consola: cosa è successo

L’Isola dei Famosi 2023, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 e Mediaset Infinity, è entrato ormai nel vivo con le sue sfide, le sue emozioni e i suoi drammi. Tra i concorrenti che stanno vivendo l’avventura più intensamente c’è sicuramente Helena Prestes, la modella brasiliana che ha partecipato a Pechino Express nel 2021 in coppia con Nikita Pelizon. Helena, che ha origini umili e ha dovuto lottare per realizzare il suo sogno di diventare una top model, si è ritrovata a dover affrontare una notte terribile sull’isola a causa di una violenta bufera che ha distrutto la capanna costruita dai naufraghi. Inoltre, la ragazza ha avuto un duro scontro con i suoi compagni di avventura: quest’ultimi, per consolarla, l’hanno invitata a condividere il pasto con loro, ma lei ha ribadito la sua volontà di mangiare solo con chi è stato premuroso con lei dunque per questo motivo l’hanno accusata di essere egoista e di pensare solo al cibo. In lacrime, Helena si è rifugiata nella sua capanna, dove è stata raggiunta da Marco Mazzoli, lo speaker radiofonico che ha cercato di consolarla e di darle dei consigli.

Marco Mazzoli: “Non posso lasciarti piangere da sola”

Marco Mazzoli, che ha già dimostrato di avere un buon rapporto con Helena Prestes, non ha esitato a raggiungerla nella sua capanna per offrirle il suo sostegno. “Non posso lasciarti piangere da sola – ha detto Marco – Nella vita devi goderti il tragitto. Anche il viaggio è bello. Qui sono il primo, mi hai visto sclerare quando sono arrivato qua, volevo spaccare tutto e scappare via ma alla fine anche io sono in pace”. Poi, ha aggiunto: “Devi cercare di fare la stessa cosa, non litigare perché ti fai male e sprechi energie. Le persone fanno fatica a fidarsi di te ma tu goditi questo viaggio. Goditelo davvero che tra una settimana e mezza siamo tutti fuori da qui”. Le parole di Marco hanno commosso Helena, che lo ha abbracciato ringraziandolo per la sua vicinanza.

Helena Prestes e l’isola dei Famosi

Il suo percorso all’Isola dei Famosi è stato caratterizzato da alti e bassi: ha vinto alcune prove importanti, come quella del fuoco e quella della leadership, ma ha anche avuto dei conflitti con alcuni naufraghi, come Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero e Gian Maria Sainato. Helena è una donna forte e determinata, ma anche sensibile e vulnerabile. Ha dichiarato di aver sofferto di depressione in passato e di aver subito delle violenze da parte di un ex fidanzato. Nonostante le difficoltà, Helena non si arrende e cerca di vivere al meglio la sua esperienza sull’isola, sperando di conquistare il pubblico e di arrivare fino alla finale del prossimo 19 giugno!