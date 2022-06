Isola dei Famosi, colpo di scena: Roger Balduino dice addio al programma, ecco perché

Sembra che sia ufficiale. Roger Balduino si è ritirato dal programma e ha deciso di abbandonarlo. Nonostante abbia fatto un percorso davvero entusiasmante e si stesse sempre di più abituando, ciò che è successo nei giorni scorsi non gli permette di andare avanti. La gara si stava facendo sempre più dura e, purtroppo, non può più evitare alcuni problemi di salute.

Ecco il motivo

Durante una prova di ricompensa il modello si è infortunato finendo in ospedale per alcuni accertamenti. Si era fatto molto male alla caviglia ma nonostante questo sembrava che si fosse ripreso alla grande. Infatti anche Vladimir Luxuria e Ilary Blasi avevano commentato felici il suo rientro.

Dopo qualche giorno però, i dolori sono tornati e, ovviamente, la vita dei naufraghi nell’Isola non ha aiutato la sua ripresa. Ha cercato di lottare per andar via il più tardi possibile ma non può più sottovalutare il problema.

La diagnosi

Gli è stato detto di andare in “riposo assoluto”. Solo così potrà risolvere e ripristinare il problema. Il rapporto con Estefania stava andando a gonfie vele e tutti erano curiosi di sapere l’evoluzione. I due ci avrebbero sicuramente regalato tantissime emozioni.