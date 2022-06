Isola dei Famosi, colpo di scena: Carmen, Maria Laura ed Estefania squalificate? Regolamento infranto

I colpi di scena all‘Isola dei Famosi22 non mancano mai: un gesto compiuto da Carmen di Pietro, Maria Laura De Vitis e Estefania Bernal avrebbe violato il regolamento e messo a rischio la loro permanenza in Honduras. A svelare il gesto è stato Alvin che, nel corso del daytime del 31 maggio, ha raccontato cosa è successo dopo la prova ricompensa. Di cosa si tratta?

Perché rischiano di essere squalificate

Come ogni puntata, grazie a delle prove da superare, i naufraghi dell’Isola hanno la possibilità di vincere del cibo. Le tre naufraghe avrebbero mangiato di nascosto il cibo destinato ai vincitori della prova, cosa non ammessa dal regolamento del programma. L’accaduto ha indignato parte del web che chiede un provvedimento disciplinare nei confronti delle tre naufraghe.

Pensare ad una eliminazione di Carmen, Estefania e Maria Laura è difficile. Le tre naufraghe si sono rivelate fondamentali per le dinamiche del reality. Tuttavia la redazione starebbe pensando a un provvedimento disciplinare da dare alle concorrenti, come per esempio una nomination d’ufficio.

Per scoprire come andrà non ci resta che seguire le prossime puntata de L‘Isola dei Famosi, che andrà in onda lunedì 6 giugno, sempre in prima serata su Canale 5!

