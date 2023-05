Italia Loves Romagna, il concerto a Campovolo il 24 giugno 2023: biglietti e cantanti

A seguito della terribile alluvione che ha messo in ginocchio il territorio dell’Emilia Romagna, la macchina della solidarietà si è subito messa in moto e le iniziative benefiche – volte a sostenere la Regione ma anche i suoi cittadini – non tardano ad arrivare, rappresentando un modo per manifestare la propria vicinanza ed il proprio affetto. Ad esempio, questa sera andrà in onda un’edizione speciale del celebre gioco dei pacchi Affari Tuoi il cui ricavato sarà devoluto integralmente all’Emilia Romagna.

In studio da Amadeus due speciali ospiti di origini emiliane: Filippi Neviani, Nek, e Iva Zanicchi, pronti a tenere compagnia al pubblico nel corso della serata. Un’altra importante iniziativa e sempre a favore dell’Emilia, è invece rappresentata dal grande concerto-evento “Italia Loves Romagna”. Ma quando si terrà l’evento musicale, quanto costano i biglietti ed ancora, chi saranno i contatti che vi prenderanno parte?

Affari Tuoi speciale Emilia Romagna stasera in tv: chi sono gli ospiti VIP che giocheranno, montepremi

Il concerto evento Italia Loves Romagna

La notizia era nell’aria ma l’ufficialità del concerto evento è arrivata solamente pochi giorni fa. Ad ogni modo, l’evento musicale volto a sostenere i luoghi e la popolazione funestata dalla dura ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Emilia Romagna si terrà il prossimo 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Un appuntamento alquanto prezioso e dal forte valore simbolico, soprattutto se si tiene in considerazione che sono passati undici anni dal concerto “Italia Loves Romagna” che si tenne nel 2012 per sostenere la popolazione terremotata. Ora, anche questa volta l’Italia torna a riunirsi sotto la forza della musica, pronta a salire sul palco per sostenere concretamente i cittadini colpiti dal dramma.

I cantanti e i biglietti

Numerosi i cantanti che saranno pronti a salire sul palco regalando al pubblico un prezioso momento di gioia all’insegna della buona musica italiana. Faranno parte del cast: Blanco, Elisa, Emma, Elodie, Giorgia, Ligabue, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Salmo, Max Pezzali, Tananai, Zucchero, Madame, Fiorella Mannoia. I biglietti per il concerto evento Italia Loves Romagna saranno in vendita dalle 11 del 30 maggio prossimo.