Italia Loves Romagna sabato 24 giugno 2023: da Blanco a Ligabue, ecco dove, biglietti, orario e scaletta cantanti

Blanco, Madame e Salmo. E poi ancora Elisa, Giorgia. Laura Pausini, Ligabue e tanti altri. La musica italiana si mobilita per aiutare la Romagna, la terra che ha dato i natali a tanti artisti e che è stata duramente colpita dal recente alluvione. Il 24 giugno 2023, alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo), si terrà il concerto-evento “Italia Loves Romagna”, una serata di musica e solidarietà con 15 grandi voci del panorama nazionale. Un’occasione unica per assistere a uno spettacolo eccezionale e allo stesso tempo contribuire a sostenere le popolazioni e le attività in difficoltà.

Italia Loves Romagna: dove, biglietti e orario

Il concerto “Italia Loves Romagna” avrà luogo sabato 24 giugno 2023, alle ore 20:00, presso la RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo), lo stesso luogo che nel 2012 ospitò il concerto “Italia Loves Emilia” per i terremotati dell’Emilia-Romagna. I biglietti sono disponibili online su TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket, con prezzi che vanno da 49 euro a 69 euro a seconda della zona. Il ricavato sarà devoluto interamente alla Protezione Civile e alle associazioni di volontariato che operano sul territorio romagnolo.

Scaletta cantanti

Sul palco della RCF Arena si alterneranno diversi cantanti di primo piano della musica italiana, in ordine alfabetico: Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero. Si tratta di artisti che hanno legami affettivi o professionali con la Romagna, o che semplicemente hanno voluto aderire all’iniziativa per esprimere la loro vicinanza e solidarietà. Alcuni di loro avevano già partecipato al concerto del 2012, tra questi: Elisa, Ligabue, Mannoia, Morandi e Pausini. Altri sono tra le voci più fresche e innovative del panorama musicale attuale, come Blanco, Madame e Salmo. Altri ancora sono tra i nomi più amati dal pubblico italiano da anni, come Giorgia, Negramaro, Pezzali e Zucchero.

Laura Pausini : “Romagna è in fiore” anche in mezzo al fango…”

Particolarmente vicina alla causa è Lura Pausini che si è mobilitata subito, ancora prima dell’evento Italia Loves Romagna: «Ho deciso di devolvere il mio cachet dei 3 concerti a Venezia ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia», aveva scritto la popstar all’indomani della drammatica alluvione.

Un evento per la Rinascita

“Italia Loves Romagna” è un concerto-evento ideato per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sul territorio romagnolo provocando danni ingenti alle infrastrutture, alle abitazioni, alle attività economiche e al patrimonio culturale della zona. La musica italiana non sta a guardare, e si unisce ancora una volta in un grande coro di solidarietà. Quindici cantanti di primo piano si ritroveranno insieme a Campovolo il 24 giugno 2023 per Italia Loves Romagna, un concerto-evento, un unico intenso momento ideato per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sul territorio romagnolo. La musica italiana si unisce per raccogliere fondi a sostegno della Romagna e dei suoi abitanti, 11 anni dopo “ITALIA LOVES EMILIA”, il concerto realizzato nel 2012 per sostenere i terremotati dell’Emilia-Romagna: perché la musica e i suoi protagonisti possono fare cose importanti, come creare ancora una volta un evento in cui sarà la forza dell’unione degli artisti e del pubblico a essere fondamentale, per un momento di solidarietà e aiuto concreto.